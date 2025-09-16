Подробно търсене

Александър Исак има шанс да дебютира за Ливърпул срещу Атлетико Мадрид, каза мениджърът Арне Слот

Ивайло Георгиев
Александър Исак има шанс да дебютира за Ливърпул срещу Атлетико Мадрид, каза мениджърът Арне Слот
Александър Исак има шанс да дебютира за Ливърпул срещу Атлетико Мадрид, каза мениджърът Арне Слот
Александър Исак / Снимка: Peter Byrne/PA via AP
Лондон,  
16.09.2025 18:47
 (БТА)

Александър Исак "определено има шанс" да дебютира за Ливърпул в предстоящия мач от Шампионската лига по футбол срещу Атлетико Мадрид, заяви мениджърът Арне Слот. Нападателят не игра при победата с 1:0 срещу Бърнли, която бе първи мач за шведа с червената фланелка след трансфера му от Нюкасъл

"Определено има шанс, защото той е в групата", отговори Слот на въпрос относно евентуалното участие на Исак в мача. 

"Има шанс, разбира се. Мога да кажа, че съм 99.9% сигурен. 100% сигурен съм, че той няма да играе 90 минути. Знам и това, че е включен в разширения състав. Това е Шампионската лига и чакаме с нетърпение мача, колкото и хората да са съсредоточен върху Исак. Той няма да бъде титуляр, а останалото ще го разберем утре", каза още той. 

Къртис Джоунс също пропусна двубоя на "Търф Муур" в неделя и няма да играе срещу Атлетико. 

"Той няма да тренира с отбора утре, но се надяваме да се завърне в състава ни за двубоя с Евертън в събота. Утре със сигурност няма да играе", обяви нидерландският специалист, цитиран на клубния уебсайт. 

/ИГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:32 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация