Байерн Мюнхен ще играе приятелски мач срещу Ред Бул Залцбург през януари

Васил Трифонов
Снимка: AP Photo/Matthias Schrader
Мюнхен,  
17.11.2025 16:21
Германският футболен гранд Байерн Мюнхен ще изиграе приятелски мач срещу Ред Бул Залцбург на 6 януари 2026 година, съобщиха от пресслужбата на клуба.

Срещата ще се проведе на Ред Бул Арена в Австрия и ще послужи като подготовка за втората половина на сезон 2025/26 след зимната пауза в германския футбол.

Лидерите в Бундеслигата Байерн ще се завърнат в първенството на 11 януари с домакински двубой срещу Волфсбург.

Баварците заемат първото място с 28 точки, на 6 пред втория РБ Лайпциг. Отборът на Венсан Компани няма загуба от началото на сезона и е с голова разлика 35:6.

Към 16:52 на 17.11.2025 Новините от днес

