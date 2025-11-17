Байерн Мюнхен ще играе приятелски мач срещу Ред Бул Залцбург през януари

Германският футболен гранд Байерн Мюнхен ще изиграе приятелски мач срещу Ред Бул Залцбург на 6 януари 2026 година, съобщиха от пресслужбата на клуба.

Срещата ще се проведе на Ред Бул Арена в Австрия и ще послужи като подготовка за втората половина на сезон 2025/26 след зимната пауза в германския футбол.

Лидерите в Бундеслигата Байерн ще се завърнат в първенството на 11 януари с домакински двубой срещу Волфсбург.

Баварците заемат първото място с 28 точки, на 6 пред втория РБ Лайпциг. Отборът на Венсан Компани няма загуба от началото на сезона и е с голова разлика 35:6.