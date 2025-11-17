Шествие до посолството на САЩ в Атина е кулминацията на проявите за годишнината от бунтовете в Атинската политехника

Подробно търсене

В гръцката столица Атина има засилени мерки за сигурност заради шествието по повод 52-годишнината от бунта в Атинската политехника, потушен с насилие от военната диктатура.Снимка: Иван Лазаров/БТА
Атина,  
17.11.2025 16:15
 (БТА)

Шествие до сградата на посолството на Съединените щати в гръцката столица Атина е кулминацията на проявите, с които се отбелязва 52-ата годишнина от бунта на студентите, потушен с насилие от военната диктатура през 1973 г. Шествието преминава по централните булеварди на града при засилени мерки за сигурност. 

Представители на студентски организации и младежки структури на партиите със знамена и лозунги се придвижиха от различни места на града, за да се включат в проявата в центъра на Атина, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. 

В централната част на Атина има засилени мерките за сигурност около някои райони, включително обществени сгради и институции, както и посолствата на САЩ и Израел. Цивилни полицаи ще наблюдават оживените точки на града.

Над 5000 униформени полицаи ще бъдат на терен през целия ден за опазване на обществения ред, подпомагани от дронове и хеликоптери. 

По заповед на гръцката полиция от 14:00 часа днес са затворени метростанциите Синтагма, Евангелизмос, Мегаро Мусикис, Панепистимио и Омония, като влаковете на метрото преминават от там без да спират.

По-рано днес представители на институциите, политици, общественици и граждани полагаха цветя в двора на Политехниката. Почит към паметта на жертвите от потушаването на бунта отдаде и президентът на Гърция Константинос Тасулас, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Ежегодното отбелязване на студентското въстание от 1973 г. включва шествия и протести, които в миналото нерядко са били съпътствани от безредици. 

/ВН/

