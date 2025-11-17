Подробно търсене

Българската федерация по лека атлетика одобри бюджет за 2026 година

Димитър Вельов
Георги Павлов снимка: БФЛА, архив
София,  
17.11.2025 16:39
 (БТА)

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) е одобрила проекта за бюджет за 2026 година, съобщи новият президент на централата Георги Павлов.

"Направихме важна крачка напред. За първи път бюджетът на БФЛА за следващата година беше подготвен и приет по напълно прозрачен и обединяващ начин – с участието на всички комисии: Треньорската (заедно с подкомисиите), Съдийската и Комисията на атлетите. В процеса взехме предвид плановете на подготовка на треньорите, желанията на всички клубове за МТО.  Така постигнахме общ документ, който отразява реалните нужди на нашия спорт и амбициите ни за развитие", написа Павлов в профила си във „Фейсбук“.

Той съобщи още, че по-късно днес бюджетът ще бъде гласуван от Управителния съвет на БФЛА и след това ще бъде внесен в Министерството на младежта и спорта (ММС).  

"Нашето желание е парите за 2026 г. да бъдат максимално увеличени, за да можем да осигурим по-добри условия за подготовка, състезания и развитие на талантите ни. След официалното входиране бюджетът ще бъде изпратен до всички клубове. Надяваме се и ММС да се съобрази в най-голяма степен с предложените параметри. Продължаваме да работим обединени – в името на българската лека атлетика", написа още Павлов.

/ДВ/

