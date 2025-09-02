Подробно търсене

Ливърпул привлече Александър Исак с рекорден трансфер в английския футбол

Ивайло Георгиев
Исак празнува след гол във вратата на Ливърпул през месец март / Снимка: AP Photo/Scott Heppell, File
Ливърпул,  
02.09.2025 01:07
 (БТА)

Английският футболен клуб Ливърпул завърши трансфера на нападателя Александър Исак с рекордна за Висшата лига сделка на стойност 125 милиона паунда от Нюкасъл, съобщава местната преса. Най-скъпият трансфер до днес бе този на Мойзес Кайседо, който през лятото на 2023 премина в Челси от Брайтън за 115 милиона паунда.

Ливърпул и Нюкасъл също потвърдиха сделката, но "свраките" го направиха с едва 37 думи (на английски език - б.а.) след поредица скандали с шведския национал. Клубът искаше да го задържи на всяка цена, а шведският национал настояваше да бъде продаден и дори не проведе лятна подготовка със съотборниците си. Вместо това, той се подготвяше на базата на бившия си клуб Реал Сосиедад и след завръщането си в Нюкасъл тренираше индивидуално. Исак няма и мачове за отбора през новия сезон.

"Нюкасъл вече може да обяви продажбата на нападателя Александър Исак в Ливърпул с рекордна сума за Великобритания. Шведският национал пристигна през 2022 от Реал Сосиедад и изигра 109 мача за клуба във всички турнири", пишат от Нюкасъл.

Исак получи номер 9 в Ливърпул и договор за шест години. Мърсисайдци вече са похарчили 446 милиона паунда през настоящия сезон, но също така са получили 228 милиона от продажби на футболисти и не са застрашени от санкции от финансовия феърплей.

Гиорги Мамардашвили се присъедини от Валенсия, където прекара първата си година под договор с Ливърпул като преотстъпен, а търновърът в състава бе невиждан до момента. Напуснаха Дарвин Нунес, Луис Диас, Трент Алекзандър-Арнолд, Куйвин Келъхър и Джарел Куанса, а в отбора пристигнаха Флориан Виртц, Юго Екитике, Жереми Фримпонг, Милош Керкез и Джовани Леони

"Изминах дълъг път, за да стигна до тук. Супер щастлив съм, че станах част от този отбор, от този клуб и всичко, което той представлява. Гордея се и нямам търпение да играя. Просто се радвам, че най-накрая всичко приключи и мога отново да мисля за футбол. Скоро ще се видя с новите ми съотборници и с феновете", заяви Исак, цитиран от клубния уебсайт на Ливърпул.

"Мога да дам много на този клуб и мога да бъда още по-добър футболист. Аз съм нападател, но винаги се старая да давам възможно най-много на терена. Основната ми цел са головете, но се старая да правя всичко. Сега искам да спечеля всичко с Ливърпул", добавя шведският национал.

/АВ/

