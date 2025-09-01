Ливърпул договори трансфера на Исак от Нюкасъл за рекордна за Великобритания сума

Ливърпул се споразумя за дългосрочен договор с шведския нападател Александър Исак от Нюкасъл Юнайтед за рекордна за Великобритания сума от около 130 милиона паунда, съобщиха Sky Sports News и The Athletic.

Продължителните преговори за сделката бяха основният акцент на трансферния прозорец на Висшата лига, който затваря в понеделник, като оферта на Ливърпул от 110 милиона паунда за 25-годишния футболист беше отхвърлена по-рано през август.

Исак отбеляза 23 гола в първенството миналия сезон, за да изведе Нюкасъл обратно в Шампионската лига с пето място, а също така отбеляза гол във финала за Купата на лигата срещу Ливърпул, за да им донесе първия им вътрешен трофей от 70 години.

Той не се присъедини към Нюкасъл по време на предсезонната им подготовка и беше принуден да тренира отделно в напрегнат конфликт с клуба, който мениджърът Еди Хау мрачно определи като неприятна ситуация.

Исак обвини Нюкасъл, че е нарушил обещания и е подвел привържениците си в изявление, в което потвърди, че иска да напусне клуба от североизтока, заявявайки, че промяната е в „най-добрия интерес на всички“.