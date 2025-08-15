Голмайсторът на Нюкасъл Александър Исак ще пропусне началото на сезона във Висшата лига

Александър Исак остава извън състава на Нюкасъл преди началото на сезона във Висшата лига на фона на продължаващата трансферна сага около шведския нападател.

Исак има оферта от Ливърпул и не тренира с Нюкасъл, като е посочил, че иска да смени клубната си принадлежност.

"Ситуацията на Алекс е непроменена от известно време“, каза мениджърът на Нюкасъл Еди Хау, ден преди откриващия мач на отбора в лигата срещу Астън Вила.

Хау не пожела да обсъжда дали е помолил Исак да играе срещу Вила, казвайки, че тези разговори трябва да останат лични. Той обаче каза, че предсезонният период е бил труден предвид отсъствието на звездата от тренировките.

"Разбира се, в началото на предсезонната подготовка не се поколебах да кажа, че това беше труден период за играчите, за нас, защото всяка промяна винаги е трудна за реагиране. Но мисля, че играчите са наистина силни психически, те са наистина сплотена група, наистина се сплотиха в последните етапи на предсезонната подготовка", каза Хау.

Исак, който се присъедини към Нюкасъл през 2022 г. от Реал Сосиедад, отбеляза 23 гола във Висшата лига миналия сезон, което го постави на второ място в класацията на реализаторите след Мохамед Салах от Ливърпул.

Нюкасъл е близо до подписването на полузащитника Джейкъб Рамзи от Вила, но Хау каза, че играчът няма да участва в мача в събота.