Късна дузпа на Мохамед Салах спаси Ливърпул срещу новака Бърнли

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Jon Super
Бърнли,  
14.09.2025 18:03
 (БТА)

Ливърпул бе напът да загуби първи точки във Висшата лига, но късен гол от дузпа на Мохамед Салах в петата минута на добавеното време донесе успеха на тима на Арне Слот. Така шампионите са с пълен актив след четири кръга и са едноличен лидер в класирането.

Домакините от Бърнли имаха възможност първи да открият резултата още в седмата минута, но шутът на Джейдън Антъни премина над напречната греда. Доминик Собослай отговори с опасен удар за Ливърпул, който профуча покрай вратата. Вратарят на домакините Мартин Дубравка спаси удар на Анди Робъртсън.

След почивката Райън Гравебах от шампионите удари греда.

В 84-ата минута ситуацията на Бърнли стана много тежка, след като Лесли Угочукву бе изгонен от терена заради втори жълт картон. Драмата настъпи при центрирането на Джереми Фримпонг центрира, а Ханибал Мехбри от домакините игра с ръка, макар и с гръб към топката. Салах се нагърби с изпълнението на дузпата и вкара топката под напречната греда за ценните три точки. 


Мачове от английската Висша лига, 4-и кръг:

Бърнли - Ливърпул   - 0:1

по-късно днес:
Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед 

от събота:
Арсенал - Нотингам Форест - 3:0
Борнемут - Брайтън  - 2:1
Кристъл Палас - Съндърланд  - 0:0
Евертън - Астън Вила    - 0:0
Фулъм - Лийдс   - 0:0
Нюкасъл - Уулвърхямптън 1:0
Уест Хям - Тотнъм   - 0:3
Брентфорд - Челси   - 2:2

Утре:
В класирането водят Ливърпул с 12 точки, Арсенал, Тотнъм, и Борнемут са с по 9 точки, Челси има 8, Евертън и Съндълнад са с по 7 точки, Кристъп Палас е с 6 и други.

/ХБ/

Към 18:28 на 14.09.2025 Новините от днес

