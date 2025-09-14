Късна дузпа на Мохамед Салах спаси Ливърпул срещу новака Бърнли

Ливърпул бе напът да загуби първи точки във Висшата лига, но късен гол от дузпа на Мохамед Салах в петата минута на добавеното време донесе успеха на тима на Арне Слот. Така шампионите са с пълен актив след четири кръга и са едноличен лидер в класирането.

Домакините от Бърнли имаха възможност първи да открият резултата още в седмата минута, но шутът на Джейдън Антъни премина над напречната греда. Доминик Собослай отговори с опасен удар за Ливърпул, който профуча покрай вратата. Вратарят на домакините Мартин Дубравка спаси удар на Анди Робъртсън.

След почивката Райън Гравебах от шампионите удари греда.

В 84-ата минута ситуацията на Бърнли стана много тежка, след като Лесли Угочукву бе изгонен от терена заради втори жълт картон. Драмата настъпи при центрирането на Джереми Фримпонг центрира, а Ханибал Мехбри от домакините игра с ръка, макар и с гръб към топката. Салах се нагърби с изпълнението на дузпата и вкара топката под напречната греда за ценните три точки.



Мачове от английската Висша лига, 4-и кръг:

Бърнли - Ливърпул - 0:1 по-късно днес: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед от събота: Арсенал - Нотингам Форест - 3:0 Борнемут - Брайтън - 2:1 Кристъл Палас - Съндърланд - 0:0 Евертън - Астън Вила - 0:0 Фулъм - Лийдс - 0:0 Нюкасъл - Уулвърхямптън 1:0 Уест Хям - Тотнъм - 0:3 Брентфорд - Челси - 2:2 Утре: Бърнли - Ливърпул Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед В класирането водят Ливърпул с 12 точки, Арсенал, Тотнъм, и Борнемут са с по 9 точки, Челси има 8, Евертън и Съндълнад са с по 7 точки, Кристъп Палас е с 6 и други.