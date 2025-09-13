Подробно търсене

Тотнъм отбеляза три безответни гола на Уест Хям в английското първенство

Христо Бонински
Тотнъм отбеляза три безответни гола на Уест Хям в английското първенство
Тотнъм отбеляза три безответни гола на Уест Хям в английското първенство
Снимка: Yui Mok /PA via AP
Лондон,  
13.09.2025 21:28
 (БТА)

Отборът на Тотнъм се върна на пътя на победите след поражението от Борнемут преди паузата и категорично се наложи над Уест Хям с 3:0 при гостуването си.

Първото полувреме завърши при нулево равенство, но веднага след почивката Пап Сар откри резултата с глава след центриране на Шави Симонс.

Веднага след това Томаш Соучек от домакините получи директен червен картон за грубо нарушение. Останали с десет души на терена, от Уест Хям не успяха да се противопоставят, като Лукас Бергвал бързо направи 2:0 за "шпорите" след асистенция на Кристиан Ромеро.

Малко след час игра Мики ван де Вен вкара и трети гол на тима на Томас Франк, което напълно отказа "чуковете" да си помислят да спечелят нещо от мача.

Тотнъм има девет точки след четири кръга и е в челото на класирането. Уест Хям е на 18-а позиция при изпадащите тимове със само 3 точки до момента. 

Мачове от английската Висша лига, 4-и кръг:

Арсенал - Нотингам Форест - 3:0
Борнемут - Брайтън  - 2:1
Кристъл Палас - Съндърланд  - 0:0
Евертън - Астън Вила    - 0:0
Фулъм - Лийдс   - 0:0
Нюкасъл - Уулвърхямптън 1:0
Уест Хям - Тотнъм   - 0:3

по-късно днес:
Брентфорд - Челси

Утре:
Бърнли - Ливърпул
Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед 

В класирането водят Арсенал, Тотнъм, Ливърпул и Борнемут с по 9 точки, Челси, Евертън и Съндълнад имат по 7 точки, Кристъп Палас е с 6 и други.

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

13.09.2025 19:03

Нюкасъл победи Уулвърхямптън във Висшата лига, Лийдс без Илия Груев загуби от Фулъм в края

Нюкасъл победи Уулвърхямптън с 1:0 в среща от четвъртия кръг на Висшата лига на Англия. Победното попадение за "свраките" вкара последното попълнение на тима Ник Волтемаде, който бе привлечен от Щутгарт. Германският национал се разписа след час игра
13.09.2025 16:36

Арсенал постигна класическа победа срещу Нотингам Форест, Мартин Субименди вкара два гола

Отборът на Арсенал постигна класическа победа с 3:0 над Нотингам Форест в домакински мач от четвъртия кръг на английската Висша лига. За първи път като титуляр за домакините излезе новото попълнение Еберечи Езе. Два гола за тима от Северен Лондон

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:32 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация