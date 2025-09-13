Тотнъм отбеляза три безответни гола на Уест Хям в английското първенство

Отборът на Тотнъм се върна на пътя на победите след поражението от Борнемут преди паузата и категорично се наложи над Уест Хям с 3:0 при гостуването си.

Първото полувреме завърши при нулево равенство, но веднага след почивката Пап Сар откри резултата с глава след центриране на Шави Симонс.

Веднага след това Томаш Соучек от домакините получи директен червен картон за грубо нарушение. Останали с десет души на терена, от Уест Хям не успяха да се противопоставят, като Лукас Бергвал бързо направи 2:0 за "шпорите" след асистенция на Кристиан Ромеро.

Малко след час игра Мики ван де Вен вкара и трети гол на тима на Томас Франк, което напълно отказа "чуковете" да си помислят да спечелят нещо от мача.

Тотнъм има девет точки след четири кръга и е в челото на класирането. Уест Хям е на 18-а позиция при изпадащите тимове със само 3 точки до момента.

Мачове от английската Висша лига, 4-и кръг:

Арсенал - Нотингам Форест - 3:0 Борнемут - Брайтън - 2:1 Кристъл Палас - Съндърланд - 0:0 Евертън - Астън Вила - 0:0 Фулъм - Лийдс - 0:0 Нюкасъл - Уулвърхямптън 1:0 Уест Хям - Тотнъм - 0:3 по-късно днес: Брентфорд - Челси Утре: Бърнли - Ливърпул Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед В класирането водят Арсенал, Тотнъм, Ливърпул и Борнемут с по 9 точки, Челси, Евертън и Съндълнад имат по 7 точки, Кристъп Палас е с 6 и други.