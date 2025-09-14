Сити бе безмилостен срещу Юнайтед в дербито на Манчестър

Отборът на Манчестър Сити се наложи над Манчестър Юнайтед с 3:0 в градското дерби във Висшата лига. Два гола за успеха вкара таранът на "гражданите" Ерлинг Холанд, резултатът бе открит от Фил Фоудън.

Английският национал Фоудън изведе тима на Пеп Гуардиола напред в резултата в 18-ата минута. Тогава Жереми Докю от домакините направи впечатляващ пробив отдясно, като първото му центриране бе блокирано, но топката се върна у него и той отново я вдигна, а Фоудън с глава я прати в обратния ъгъл на вратата.

Юнайтед вдигна нивото си до края на първата част, като Джанлуиджи Донарума направи голямо спасяване след удар на Бенямин Шешко.

В 53-ата минута отново Доку подаде, а Холанд видя положението на вратаря на гостите Алтай Байъндър и копна топката над него - 2:0.

След час игра Брайън Мбеумо насочи опасен удар към вратата на Сити, но Донарума отново се разтегна максимално и извади топката в корнер.

В 68-ата минута Холанд бе изведен сам срещу вратаря от Бернардо Силва и с отсечен удар направи преднината на домакините класическа.

Малко след това норвежецът подаде на Тиджани Райндърс, който стреля покрай вратаря, но и покрай вратата.

До края на мача пропуски за Юнайтед направиха Мбеумо и капитанът Бруно Фернандеш.

Манчестър Сити е на осмо място в класирането с 6 точки, докато Юнайтед е на 14-а позиция с 4.

Мачове от английската Висша лига, 4-и кръг:

Бърнли - Ливърпул - 0:1 Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед -3:0 от събота: Арсенал - Нотингам Форест - 3:0 Борнемут - Брайтън - 2:1 Кристъл Палас - Съндърланд - 0:0 Евертън - Астън Вила - 0:0 Фулъм - Лийдс - 0:0 Нюкасъл - Уулвърхямптън 1:0 Уест Хям - Тотнъм - 0:3 Брентфорд - Челси - 1:2 Утре: Бърнли - Ливърпул Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед В класирането водят Ливърпул с 12 точки, Арсенал, Тотнъм, и Борнемут са с по 9 точки, Челси има 8, Евертън и Съндълнад са с по 7 точки, Манчестър Сити и Кристъп Палас са с 6 и други.