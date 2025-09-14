Брентфорд и Челси завършиха наравно

site.btaБрентфорд и Челси завършиха наравно
Брентфорд и Челси направиха равенство 2:2 в лондонското дерби от 4-ия кръг на Висшата лига. "Пчеличките" успяха да поведат през първото полувреме с гол на Кевин Шаде, който бе изведен в отлична позиция след бърза контраатака и с диагонален удар порази целта. След почивката равенството бе възстановено от резервата Коул Палмър в 61-ата минута. Мойсес Кайседо пет минути преди края на редовното време направи пълен обрат за състава воден от Енцо Мареска.
В третата минута от добавеното време Фабио Карвальо направи 2:2 и хвърли в екстаз публиката на домакините. Португалецът направи добавка от непосредствена близост пред противниковата врата.
За пореден мач атаката на Брентфорд бе водена от бившия играч на Лудогорец – Игор Тиаго.
Мачове от английската Висша лига, 4-и кръг: Арсенал - Нотингам Форест - 3:0 Борнемут - Брайтън - 2:1 Кристъл Палас - Съндърланд - 0:0 Евертън - Астън Вила - 0:0 Фулъм - Лийдс - 0:0 Нюкасъл - Уулвърхямптън 1:0 Уест Хям - Тотнъм - 0:3 Брентфорд – Челси – 2:2 днес: Бърнли - Ливърпул Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед В класирането водят Арсенал, Тотнъм, Ливърпул и Борнемут с по 9 точки, Челси е с 8, Евертън и Съндърланд имат по 7, Кристъп Палас е с 6 и други.
/БД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина