Брентфорд и Челси завършиха наравно

Брентфорд и Челси направиха равенство 2:2 в лондонското дерби от 4-ия кръг на Висшата лига. "Пчеличките" успяха да поведат през първото полувреме с гол на Кевин Шаде, който бе изведен в отлична позиция след бърза контраатака и с диагонален удар порази целта. След почивката равенството бе възстановено от резервата Коул Палмър в 61-ата минута. Мойсес Кайседо пет минути преди края на редовното време направи пълен обрат за състава воден от Енцо Мареска.

В третата минута от добавеното време Фабио Карвальо направи 2:2 и хвърли в екстаз публиката на домакините. Португалецът направи добавка от непосредствена близост пред противниковата врата.

За пореден мач атаката на Брентфорд бе водена от бившия играч на Лудогорец – Игор Тиаго.





Мачове от английската Висша лига, 4-и кръг: Арсенал - Нотингам Форест - 3:0 Борнемут - Брайтън - 2:1 Кристъл Палас - Съндърланд - 0:0 Евертън - Астън Вила - 0:0 Фулъм - Лийдс - 0:0 Нюкасъл - Уулвърхямптън 1:0 Уест Хям - Тотнъм - 0:3 Брентфорд – Челси – 2:2 днес: Бърнли - Ливърпул Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед В класирането водят Арсенал, Тотнъм, Ливърпул и Борнемут с по 9 точки, Челси е с 8, Евертън и Съндърланд имат по 7, Кристъп Палас е с 6 и други.