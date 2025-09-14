Подробно търсене

Брентфорд и Челси завършиха наравно

Боян Денчев
снимка: АР, Bradley Collyer
Лондон,  
14.09.2025 09:52
 (БТА)

Брентфорд и Челси направиха равенство 2:2 в лондонското дерби от 4-ия кръг на Висшата лига. "Пчеличките" успяха да поведат през първото полувреме с гол на Кевин Шаде, който бе изведен в отлична позиция след бърза контраатака и с диагонален удар порази целта. След почивката равенството бе възстановено от резервата Коул Палмър в 61-ата минута. Мойсес Кайседо пет минути преди края на редовното време направи пълен обрат за състава воден от Енцо Мареска.

В третата минута от добавеното време Фабио Карвальо направи 2:2 и хвърли в екстаз публиката на домакините. Португалецът направи добавка от непосредствена близост пред противниковата врата.

За пореден мач атаката на Брентфорд бе водена от бившия играч на Лудогорец – Игор Тиаго.

 



Мачове от английската Висша лига, 4-и кръг:

Арсенал - Нотингам Форест - 3:0
Борнемут - Брайтън  - 2:1
Кристъл Палас - Съндърланд  - 0:0
Евертън - Астън Вила    - 0:0
Фулъм - Лийдс   - 0:0
Нюкасъл - Уулвърхямптън 1:0
Уест Хям - Тотнъм   - 0:3
Брентфорд – Челси – 2:2

днес:
Бърнли - Ливърпул
Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед 

В класирането водят Арсенал, Тотнъм, Ливърпул и Борнемут с по 9 точки, Челси е с 8, Евертън и Съндърланд имат по 7, Кристъп Палас е с 6 и други.

/БД/

Към 10:46 на 14.09.2025 Новините от днес

