Върджил ван Дайк на старта на Шампионската лига с Ливърпул: "Този турнир означава ужасно много за всеки, който е свързан с нашия клуб"

Шампионската лига значи много за всички, свързани с Ливърпул, заяви капитанът на английския футболен първенец Върджил ван Дайк в обръщение към феновете в навечерието на първия мач. Съперник ще бъде испанският гранд Атлетико Мадрид, а двубоят е насрочен за тази вечер от 22:00 часа на "Анфилд".

"Този турнир означава ужасно много за всеки, който е свързан с нашия клуб", казва Ван Дайк в обръщението си към феновете на официалната програма за срещата с Атлетико.

"Не е нужно някой да напомня за прекрасните европейски вечери, които Ливърпул е създавал през годините. Целта е различна. Целта е да сътворим нови такива в следващите седмици и месеци. Вълнуваме се. Още в шампионатната фаза имаме хубави мачове срещу много силни отбори, на супер стадиони и пред най-страстните публики в Европа. Какво повече му е нужно на един футболист?

"Знаем, че няма да бъде лесно. Днешният ни съперник е доказателство за това. Атлетико е един от най-силните и постоянни отбори в Европа, а това продължава години наред. Имат страхотен треньор и отлични футболисти. Трябва да бъдем на максимума си, за да постигнем положителен резултат. Нуждаем се и от вас. Вашата подкрепа е правила толкова пъти разликата в Шампионската лига и се надявам на нова такава вечер. Нека отново направим "Анфилд" стадион, който никой отбор в Европа не иска да посещава".

Ливърпул отстъпи на Кристъл Палас в Суперкупата на Англия на старта на сезона, но "червените" реагираха отлично и спечелиха първите си четири двубоя във Висшата лига. Един от тях беше срещу директния съперник за титлата Арсенал.

"Ако мога да опиша началото на сезона с една дума, то тя е "дух". Спечелихме първите ни четири мача във Висшата лига, но във всеки един от трябваше да покажем характер и манталитет на шампиони. Бяхме търпеливи и не губехме вяра, че ще спечелим три точки.

"Това се случи и срещу Бърнли в неделя. В четвърти пореден мач трябваше да чакаме последните минути, за да стигнем до победата. За четвърти пореден мач показахме манталитет на победители и той ще ни бъде нужен, ако искаме да изкараме успешен сезон.

"Не можеш винаги да играеш най-добрия си футбол, но можеш винаги да опитваш, да натискаш, да работиш и да се мотивираш. Езикът на тялото ни на "Търф Муур" показваше именно това. В нито един момент не паднахме духом, не показахме нерви и не загубихме вяра. В края си тръгнахме със заслужена победа и три точки.

"Тези победи трябва да ви говорят достатъчно за нашия отбор. Никой не иска да чака до последните десет минути, но хубавото е, че показваме постоянство. Концентрирани сме и винаги търсим начин. Този отбор се представя изключително добре от началото на сезона и това не бива да бъде подценявано по никакъв начин".