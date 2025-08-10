Футболният сезон в Англия започна със спечелена купа Къмюнити Шийлд от Кристъл Палас, който победи Ливърпул с дузпи

Носителят на Купата на Англия Кристъл Палас опроверга прогнозите и спечели първия трофей за новия сезон в английския футбол - купата Къмюнити Шийлд. Орлите от Лондон се наложиха с 3:2 след дузпи над шампиона Ливърпул, след като редовното време завърши 2:2.

При наказателните удари в герои за Кристъл Палас се превърнаха вратарят Дийн Хендерсън, който хвана два изстрела, и младият Джъстин Девени, който реализира петия удар. Сензационно голямата звезда на Ливърпул Мохамед Салах пропусна първата дузпа, изпращайки топката над горната греда. Алексис Макалистър при втория опит за Ливърпул беше отказан от вратаря Дийн Хендерсън, както се случи и с Харви Елиът, изпълнил четвъртата.

За Палас точни бяха Жан-Филип Матета при първата, Исмаила Сар при третата и младият национал на Северна Ирландия Джъстин Девени, който вкара решаващата пета дузпа. За Ливърпул точни бяха Коди Гакпо и Доминик Собослай.

Преди двубоя имаше минута мълчание за Диого Жота и брат му Андре Силва, които загинаха след катастрофа. По трибуните пък имаше множество транспаранти с лика на португалеца.

Новото попълнение Юго Екитике откри резултата още в 4-ата минута с майсторско изпълнение и асистенция на друга нова придобивка - Флориан Вирц. Въпреки че беше сочен за фаворит, шампионът Ливърпул не успя да спечели в редовното време. В големия виновник за червените се превърна Върджил ван Дайк, който предизвика дузпа за първото попадение на Палас и сбърка лошо за втория гол. Матета изравни за 1:1 в 17-ата минута, но след още четири Джереми Фримпонг даде нов аванс на червените, този път след асистенция на Собослай.

В самото начало на второто полувреме Екитике можеше да отбележи втория си гол в мача и това се случи заради отличната работа на Гакпо. Неговият изстрел беше отбит, но топката се върна у Милош Керкез. Унгарецът подаде за Екитике, който обаче с глава прати в аут. Само след още пет минути и Виртц му създаде ситуация, но изстрелът мина край гредата.

Постепенно Палас взе инициативата и това беше осезаемо след 70-ата минута. Така в 77-ата Исмаила Сар надбяга Ван Дайк и прокара топката покрай вратаря Алисон Бекер. Според регламента, продължения не се играха, а двата отбора направо преминаха към дузпите. Там лондонмани бяха по-точни с 3:2 и триумфираха.