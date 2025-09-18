Пари Сен Жермен започна с изразителна победа защитата на титлата си в Шампионската лига

Мачове от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:
Аякс (Нидерландия) - Интер Милано (Италия) 0:2
Байерн Мюнхен (Германия) - Челси (Англия) 3:1
Ливърпул (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания) 3:2
Пари Сен Жермен (Франция) - Аталанта (Италия) 4:0
Олимпиакос (Гърция) - Пафос (Кипър) 0:0
Славия Прага (Чехия) - Будьо/Глимт (Норвегия) 2:2
от вторник:
Атлетик Билбао (Испания) - Арсенал (Англия) 0:2
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия) 1:3
Бенфика (Португалия) - Карабах (Азербайджан) 2:3
Реал Мадрид (Испания) - Олимпик Марсилия (Франция) 2:1
Ювентус (Италия) - Борусия Дортмунд (Германия) 4:4
Тотнъм (Англия) - Виляреал (Испания) 1:1
четвъртък:
Брюж (Белгия) - Монако (Франция)
Копенхаген (Дания) - Байер Леверкузен (Германия)
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Галатасарай (Турция)
Манчестър Сити (Англия) - Наполи (Италия)
Нюкасъл (Англия) - Барселона (Испания)
Спортинг Лисабон (Португалия) - Кайрат Алмати (Казахстан)
/ГК/