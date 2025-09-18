Мениджърът на Челси Енцо Мареска: "Не можеш да допускаш грешки по начина, по който го направихме ние"

site.btaМениджърът на Челси Енцо Мареска: "Не можеш да допускаш грешки по начина, по който го направихме ние"
Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви на футболистите си, че могат да "построят нещо специално", като си вземат поука от загубата с 1:3 от Байерн Мюнхен при гостуването на тима в първия кръг на Шампионската лига.
Това беше първо участие в турнира за "сините" от Лондон от близо две години и половина насам и въпреки че подариха на германския шампион два гола през първото полувреме, имаше и много положителни неща, пише агенция ДПА.
"Бяхме в мача до самия край. Много е трудно да си представим как ще дойдем тук и ще контролираме играта в продължение на 95 минути. Това не е реално", заяви Мареска.
"Не можеш да допускаш грешки по начина, по който го направихме ние. Но просто казах на играчите, че мисля, че научаваме много и ще изградим нещо специално от тази загуба. По отношение на опита, между тях и нас мисля, че има огромна разлика заради мачовете, които са играли в Шампионската лига. Начинът, по който се борихме през част от мача, беше много добър. Можем да се поучим от грешките", добави италианският специалист.
Енцо Мареска смята, че Байерн Мюнхен е трябвало да остане с 10 души заради удар на защитника Йонатан Та срещу Педро.
"Съдията ми каза, че не е било достатъчно силно или агресивно", заяви мениджърът на Челси.
"Значи, за да даде червен картон, трябва да види кръв? За мен няма никакво съмнение", допълни Мареска.
