Подробно търсене

Мениджърът на Челси Енцо Мареска: "Не можеш да допускаш грешки по начина, по който го направихме ние"

Кремена Младенова
Мениджърът на Челси Енцо Мареска: "Не можеш да допускаш грешки по начина, по който го направихме ние"
Мениджърът на Челси Енцо Мареска: "Не можеш да допускаш грешки по начина, по който го направихме ние"
снимка: AP Photo/Martin Meissner
Мюнхен,  
18.09.2025 09:42
 (БТА)

Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви на футболистите си, че могат да "построят нещо специално", като си вземат поука от загубата с 1:3 от Байерн Мюнхен при гостуването на тима в първия кръг на Шампионската лига.

Това беше първо участие в турнира за "сините" от Лондон от близо две години и половина насам и въпреки че подариха на германския шампион два гола през първото полувреме, имаше и много положителни неща, пише агенция ДПА.

"Бяхме в мача до самия край. Много е трудно да си представим как ще дойдем тук и ще контролираме играта в продължение на 95 минути. Това не е реално", заяви Мареска.

"Не можеш да допускаш грешки по начина, по който го направихме ние. Но просто казах на играчите, че мисля, че научаваме много и ще изградим нещо специално от тази загуба. По отношение на опита, между тях и нас мисля, че има огромна разлика заради мачовете, които са играли в Шампионската лига. Начинът, по който се борихме през част от мача, беше много добър. Можем да се поучим от грешките", добави италианският специалист.

Енцо Мареска смята, че Байерн Мюнхен е трябвало да остане с 10 души заради удар на защитника Йонатан Та срещу Педро.

"Съдията ми каза, че не е било достатъчно силно или агресивно", заяви мениджърът на Челси.

"Значи, за да даде червен картон, трябва да види кръв? За мен няма никакво съмнение", допълни Мареска.

/КМ/

Свързани новини

18.09.2025 09:32

Нападателят на Байерн Хари Кейн: "В Шампионската лига мачовете са може би малко по-отворени и това ми подхожда"

Английският нападател на Байерн Мюнхен Хари Кейн заяви, че Шампионската лига предлага повече възможности за отбелязване на гол, отколкото Бундеслигата, след като вкара две попадения при победата с 3:1 над Челси в сряда вечер
18.09.2025 00:09

Байерн надви носителя на световната купа Челси като домакин, защитаващият титлата си Пари Сен Жермен също стартира с победа в Шампионската лига

Байерн Мюнхен спечели с 3:1 срещу носителя на трофея от Световното клубно първенство Челси в мач от първия кръг на груповата фаза в Шампионската лига по футбол, а първенецът от миналия сезон Пари Сен Жермен надигра Аталанта с 4:0. Ливърпул пък
18.09.2025 00:00

Пари Сен Жермен започна с изразителна победа защитата на титлата си в Шампионската лига

Мачове от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол: Аякс (Нидерландия) - Интер Милано (Италия) 0:2 Байерн Мюнхен (Германия) - Челси (Англия) 3:1 Ливърпул (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания)

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:52 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация