Нападателят на Байерн Хари Кейн: "В Шампионската лига мачовете са може би малко по-отворени и това ми подхожда"

Английският нападател на Байерн Мюнхен Хари Кейн заяви, че Шампионската лига предлага повече възможности отбелязване на гол, отколкото Бундеслигата, след като вкара две попадения при победата с 3:1 над Челси в сряда вечер. Капитанът на националния тим на Англия реализира дузпа в 27-ата минута, а след това се разписа за 3:1 в 63-ата минута.

"Винаги имам чувството, че в Шампионската лига сякаш създаваш повече положения, отколкото в Бундеслигата. Мачовете са може би малко по-отворени и това ми подхожда", каза Кейн пред телевизионния оператор DAZN.

"Надявам се да мога да вкарам повече от 11 тази година", добави той, визирайки головия си актив в Шампионската лига през миналия сезон.

32-годишният Хари Кейн вече има 9 гола в пет мача във всички турнири за Байерн Мюнхен досега през настоящия сезон - 10 попадения в шест срещи, включително в Суперкупата на Германия.

"Целта винаги е да се подобряваме повече и повече. Представихме се отлично срещу наистина добър отбор. Преди мача говорихме, че играем срещу шампиона от Световното клубно първенство и трябваше да сме готови от самото начало. Така беше", допълни той.

Кейн каза, че работата на играчите на Байерн без топката е била ключова за принуждаването на състава на Енцо Мареска да прави грешки.

"С напредването на мача усещах как се уморяват, пространствата се отваряха и ние успявахме да се възползваме от това", обясни английският футболист.