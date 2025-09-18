Подробно търсене

Кремена Младенова
Нападателят на Байерн Хари Кейн: "В Шампионската лига мачовете са може би малко по-отворени и това ми подхожда"
снимка: AP Photo/Martin Meissner
Мюнхен,  
18.09.2025 09:32
 (БТА)

Английският нападател на Байерн Мюнхен Хари Кейн заяви, че Шампионската лига предлага повече възможности отбелязване на гол, отколкото Бундеслигата, след като вкара две попадения при победата с 3:1 над Челси в сряда вечер. Капитанът на националния тим на Англия реализира дузпа в 27-ата минута, а след това се разписа за 3:1 в 63-ата минута.

"Винаги имам чувството, че в Шампионската лига сякаш създаваш повече положения, отколкото в Бундеслигата. Мачовете са може би малко по-отворени и това ми подхожда", каза Кейн пред телевизионния оператор DAZN.

"Надявам се да мога да вкарам повече от 11 тази година", добави той, визирайки головия си актив в Шампионската лига през миналия сезон.

32-годишният Хари Кейн вече има 9 гола в пет мача във всички турнири за Байерн Мюнхен досега през настоящия сезон - 10 попадения в шест срещи, включително в Суперкупата на Германия.

"Целта винаги е да се подобряваме повече и повече. Представихме се отлично срещу наистина добър отбор. Преди мача говорихме, че играем срещу шампиона от Световното клубно първенство и трябваше да сме готови от самото начало. Така беше", допълни той.

Кейн каза, че работата на играчите на Байерн без топката е била ключова за принуждаването на състава на Енцо Мареска да прави грешки.

"С напредването на мача усещах как се уморяват, пространствата се отваряха и ние успявахме да се възползваме от това", обясни английският футболист.

Свързани новини

18.09.2025 09:42

Мениджърът на Челси Енцо Мареска: "Не можеш да допускаш грешки по начина, по който го направихме ние"

Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви на футболистите си, че могат да "построят нещо специално", като си вземат поука от загубата с 1:3 от Байерн Мюнхен при гостуването на тима в първия кръг на Шампионската лиг. Това беше първо участие в турнира
18.09.2025 00:09

Байерн надви носителя на световната купа Челси като домакин, защитаващият титлата си Пари Сен Жермен също стартира с победа в Шампионската лига

Байерн Мюнхен спечели с 3:1 срещу носителя на трофея от Световното клубно първенство Челси в мач от първия кръг на груповата фаза в Шампионската лига по футбол, а първенецът от миналия сезон Пари Сен Жермен надигра Аталанта с 4:0. Ливърпул пък
18.09.2025 00:00

Пари Сен Жермен започна с изразителна победа защитата на титлата си в Шампионската лига

Мачове от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол: Аякс (Нидерландия) - Интер Милано (Италия) 0:2 Байерн Мюнхен (Германия) - Челси (Англия) 3:1 Ливърпул (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания)

Към 09:52 на 18.09.2025

