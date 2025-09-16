Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн не смята, че германският шампион е аутсайдер в мачовете от Шампионската лига

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн подчерта, че германският шампион не е аутсайдер в Шампионската лига. Баварците се подготвят за първия си мач срещу световния шампион Челси в сряда.

"В клуб като Байерн винаги има очакване да спечели всеки един турнир. Ние не сме аутсайдери, въпреки че играем срещу най-добрите отбори в Европа. Това е началото на едно дълго пътуване, надявам се до май. Когато играем у дома, може да победим всеки съперник. Чувстваме се много добре в момента. Ако искаме да спечелим срещу Челси, трябва да достигнем максимума от нашите възможности. Винаги има очаквания, когато играеш срещу отбор от Висшата лига. Може би феновете на Челси и Арсенал не ме харесват, но това само ме мотивира още повече", каза бившият футболист на Тотнъм Хари Кейн по време на пресконференция във вторник.

През миналия сезон Байерн стигна до четвъртфиналите в Шампионската лига, когато състезанието дебютира в нов формат. "Червените" отпаднаха срещу Интер Милано.

"В последния мач срещу Интер имахме девет контузени играчи и въпреки това се представихме добре. Очевидно се надяваме на здрав състав, за да имаме винаги най-добрите играчи на разположение. Всички са готови на 100 процента за Шампионската лига. Искаме да спечелим турнира. Няма друга цел. Други клубове също искат това, но единствената задача сега е Челси, а мечтата остава", коментира треньорът на Байерн венсан Компани.

Все още не е ясно дали Никълъс Джаксън, привлечен под наем от Челси в последния ден от трансферния прозорец, ще бъде на разположение на "червените" за мача в сряда.