Будьо/Глимт измъкна точка в Прага с красив гол на Сондре Фет в последната минута

Полузащитникът Сондре Фет вкара впечатляващ гол от воле в последната минута на редовното време и норвежкият футболен клуб Будьо/Глимт завърши наравно 2:2 в гостуването си срещу чешкия Славия Прага в мач от първия кръг на Шампионската лига.

Домакините взеха преднина в средата на първото полувреме, когато Лукаш Провод намери Юсуфа Мбоджи на празна врата и вторият се разписа за 1:0. Славия имаше и претенции за дузпа след игра с ръка на Хайтам Алеесами, но те не бяха уважени от главния съдия и полувремето завърши с гол аванс за чехите.

Провод и Мбоджи се свързаха отново в 74-та минута за втори гол на камерунеца, а малко по-рано Каспер Хог не успя да се разпише от дузпа. Това даде шанс на Будьо/Глимт и норвежците го грабнаха. Те намалиха чрез Даниел Баси само четири минути по-късно, а в 90-ата Фет стана герой на вечерта. Топката му падна на волето и той я изпрати в горната греда, след което тя падна зад голлинията за крайното 2:2.

Гръцкият Олимпиакос и кипърският Пафос пък завършиха наравно 0:0 в друг ранен мач от Шампионската лига.