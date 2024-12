Фед льо Гран ще има концерт тази вечер в София

Фед льо Гран се завръща в България с концерт тази вечер, 25 декември, в столичния Fomo club, съобщават организаторите от Fest team.

По думите им събитието ще постави символичен старт на фестивала Aura, чието първо издание ще е през лятото на следващата година.

Сетът на Фед льо Гран включва тракове като Put Your Hands Up For Detroit, Let Me Think About It и The Creeps. В портфолиото му са ремикси за Мадона, Coldplay, Шакира и Майкъл Джeксън.

„Фед льо Гран е не просто артист, а истински символ на електронната сцена. Радиошоуто му Darklight Sessions събира феновете му на едно място, но предоставя и платформа за нови таланти, като отразява широкия музикален вкус и безкрайния ентусиазъм на артиста за развитието на електронната сцена“, посочват от Fest team.

/ ГН