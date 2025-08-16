Подробно търсене

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир, заяви президентът Румен Радев

Теодора Цанева, Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Петрова нива,  
16.08.2025 20:21
 (БТА)

Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти на въпрос за вчерашната среща между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин и бъдещето на конфликта в Украйна.

Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир през сила, без да си дават никаква сметка за реалностите, посочи държавният глава. Отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още по-голяма загуба на територии, отбеляза той.  

Тази вечер президентът Румен Радев ще участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива. Честването е под патронажа на държавния глава, съобщиха от прессекретариата на президента.

 

/БИ/

Към 20:46 на 16.08.2025 Новините от днес

