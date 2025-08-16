Монако откри сезона във Франция с домакински успех, Ерик Дайър се разписа при дебюта си

Ерик Дайър направи официален дебют за френския Монако с гол, а също така своята първа среща с екипа на "принцовете" изигра и вратарят Лукаш Храдецки. Монако доминираше в по-голямата част от срещата и започна френското първенство с убедителното 3:1 над Льо Авър.

Срещата започна и в този сценарий, като гостите трудно изнасяха топката от собствената си половина. В 32-ата минута натискът на Монако даде резултат, след като Джордан Тезе и Александър Головин направиха атака от дясно, последният центрира, а защитникът Готие Лорис отклони топката в собствената си врата. Пет минути по-късно домакините претендираха за дузпа, след като при центриране топката се отклони в ръката на Сангате от гостите, но съдията не уважи претенциите им.

До края на първата част гостите направиха няколко плахи опита да се изнесат напред, а в добавеното време центриране на Тезе падна на крака на Такуми Минамино. Мощният изстрел на японеца обаче не намери очертанията на вратата

След час игра резултатът беше удвоен. Центрирането на Ламин Камара е насочено с глава към вратата от Ерик Дайер, който скочи по-високо от Аюму Секо. Топката направи парабола, вратарят Мори Диав я докосна, но не успя да я извади.

В 67-ата минута Льо Авър се върна в мача, най-вече благодарение на индивидуалната класа на Расул Ндиайе, който на скорост навлезе, направи двойно подаване с Ясин Кехта и без да се бави по диагонала я прати във вратата.

Домакините решиха всичко в 74-ата минута. Дефанзивният халф Магнес Акилуш завърши многоходова комбинация и последващ решаващ пас от Денис Закария от дясно.

Първенство на Франция по футбол, мачове от първия кръг на Лига 1: Ланс - Олимпик Лион 0:1 Монако - Льо Авър 3:1 по-късно днес: Ница - Тулуза в неделя: Брест - Лил Оксер - Лориен Метц - Страсбург Анже - Париж ФК Нант - Пари Сен Жермен от петък: Рен - Олимпик Марсилия 1:0