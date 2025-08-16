Подробно търсене

Кола бомба се взриви в скъп квартал на сирийската столица, без да причини жертви

Скъсан сирийски национален флаг се вее пред тежко пострадалата при израелски удари сграда на сирийското министерство на отбраната в Дамаск, 16 юли 2025 г. Снимка: Ghaith Alsayed/АП
16.08.2025
Кола бомба се е взривила тази вечер в скъп квартал на сирийската столица Дамаск, без да причини жертви, съобщиха сирийски държавни медии, цитирани от Франс прес.

"В квартал "Мазех" се е чула експлозия", предаде официалната информационна агенция САНА, имайки предвид луксозен квартал на столицата, в който се намират някои посолства, както и офиси на ООН. 

Според държавната телевизия експлозията е била причинена от "взривно устройство, поставено в стар автомобил". Няма данни за ранени, уточни тя. 

Неправителствената организация Сирийски център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ) съобщи, че колата е избухнала близо до хотел.

