Ботев Пловдив постигна обрат срещу Берое в намален състав

Първенство на България по футбол, срещи от петия кръг в Първа лига: Спартак Варна - Черно море - 1:3 (1:2) Голмайстори: 0:1 Георги Лазаров 2, 1:1 Алешандре да Силва-Шанде 12, 1:2 Николай Златев 39, 1:3 Фелипе Кардозо 90 Берое - Ботев Пловдив - 1:2 (0:0) голмайстори: 1:0 Нене 46, 1:1 Димитър Митков 81, 1:2 Карлос Алгара 90-автогол червен картон: Емил Мартинов (Ботев) 55 неделя: Лудогорец - Локомотив София Ботев Враца - Левски понеделник: Септември - Добруджа Арда Кърджали - ЦСКА - отложен от петък: ЦСКА 1948 - Монтана - 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Георги Русев 30, 2:0 Мамаду Диало 55, 2:1 Борис Димитров 73 Локомотив Пловдив - Славия - 2:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Франсиско Политино 57, 1:1 Тони Тасев 84-дузпа, 2:1 Петър Андреев 90 временно класиране: 1. Лудогорец 4 4 0 0 11:1 12 точки 2. Левски 4 4 0 0 11:2 12 3. Черно море 5 3 2 0 10:3 11 4. Локомотив Пловдив 5 3 2 0 5:2 11 5. ЦСКА 1948 5 3 1 1 7:5 10 6. Локомотив София 4 2 2 0 6:2 8 7. Добруджа 4 2 0 2 5:5 6 8. Арда Кърджали 4 1 2 1 6:2 5 9. Берое 5 1 2 2 5:9 5 10. Ботев Пловдив 5 1 1 3 4:10 4 11. Спартак Варна 5 0 3 2 4:7 3 12. Ботев Враца 4 0 3 1 3:4 3 13. ЦСКА 4 0 3 1 2:3 3 14. Монтана 5 0 2 3 2:11 2 15. Славия 5 0 1 4 4:11 1 16. Септември София 4 0 0 4 4:12 0