Когато има политическо противопоставяне, страдат и правомощията, съвместна компетентност между президента и правителството, каза Наталия Киселова

Теодора Цанева, Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Петрова нива ,  
16.08.2025 21:45
 (БТА)

Конституцията и законите са предвидили съвместна компетентност по определени въпроси и това през годините с различен променлив резултат показва, че тогава, когато има политическо противопоставяне, от това страдат и правомощията, които са съвместна компетентност между държавния глава и правителството. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред журналисти на Петрова нива относно липсата на назначен председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и на главен секретар на МВР.

На въпрос дали законови промени биха били решение, за да се назначи главен секретар на МВР и председател на ДАНС без подписа на президента, Киселова отговори, че Народното събрание е мястото за обсъждане на тези въпроси. "Дискусии в социалните мрежи и във Фейсбук не са решение. Има ред, по който тези въпроси се обсъждат. Народното събрание е добра платформа, в която могат да се обсъдят", посочи тя.  

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива. Честването беше под патронажа на държавния глава Румен Радев. 

 

/БИ/

