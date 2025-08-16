Подробно търсене

Манчестър Сити стигна до категоричен успех като гост на Уулвърхямптън

Боян Денчев
Манчестър Сити стигна до категоричен успех като гост на Уулвърхямптън
Манчестър Сити стигна до категоричен успех като гост на Уулвърхямптън
снимка: АР, Dave Shopland
Лондон,  
16.08.2025 21:49
 (БТА)

Манчестър Сити записа категоричен успех с 4:0 като гост Уулвърхямптън в двубой от първия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд се разписа на два пъти, а новите попълнения Тижани Райндерс и Раян Шерки отбеляза своя дебют с голове. 

В 26-ата минута Мунеци прати с глава топката във вратата на Джеймс Трафърд след центриране отдясно. Попадението обаче бе отменено заради засада.

Манчестър Сити поведе в 34-тата минута, когато Рико Люис центрира по земя към далечната греда, където Холанд засече на празна врата.

Три минути по-късно Сити удвои преднината си. Оскар Боб пресече лошо подаване в центъра, напредна и намери Райндерс, който с плътен удар намери мрежата.

В 61-ата минута отново Райндерс имаше решителна намеса за третото попадение за своя тим. Нидерландецът намери Холанд в добра позиция и той не остави шансове на Са.

Девет минути преди края на редовното време, Шерки овладя пред границата на наказателното поле и с удар по земя направи 4:0.

Първенство на Англия по футбол, мачове от първия кръг на Висшата лига:

Уулвърхямптън - Манчестър Сити – 0:4
Астън Вила – Нюкасъл – 0:0
Брайтън – Фулъм – 1:1
Съндърланд - Уест Хям – 3:0
Тотнъм – Бърнли – 3:0

от петък:
Ливърпул - Борнемут - 4:2

в неделя:
Нотингам Форест - Брентфорд
Челси - Кристъл Палас
Манчестър Юнайтед - Арсенал

в понеделник:
Лийдс - Евертън

/БД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:20 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация