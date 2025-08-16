Манчестър Сити стигна до категоричен успех като гост на Уулвърхямптън

Манчестър Сити записа категоричен успех с 4:0 като гост Уулвърхямптън в двубой от първия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд се разписа на два пъти, а новите попълнения Тижани Райндерс и Раян Шерки отбеляза своя дебют с голове.

В 26-ата минута Мунеци прати с глава топката във вратата на Джеймс Трафърд след центриране отдясно. Попадението обаче бе отменено заради засада.

Манчестър Сити поведе в 34-тата минута, когато Рико Люис центрира по земя към далечната греда, където Холанд засече на празна врата.

Три минути по-късно Сити удвои преднината си. Оскар Боб пресече лошо подаване в центъра, напредна и намери Райндерс, който с плътен удар намери мрежата.

В 61-ата минута отново Райндерс имаше решителна намеса за третото попадение за своя тим. Нидерландецът намери Холанд в добра позиция и той не остави шансове на Са.

Девет минути преди края на редовното време, Шерки овладя пред границата на наказателното поле и с удар по земя направи 4:0.

Първенство на Англия по футбол, мачове от първия кръг на Висшата лига: Уулвърхямптън - Манчестър Сити – 0:4 Астън Вила – Нюкасъл – 0:0 Брайтън – Фулъм – 1:1 Съндърланд - Уест Хям – 3:0 Тотнъм – Бърнли – 3:0 от петък: Ливърпул - Борнемут - 4:2 в неделя: Нотингам Форест - Брентфорд Челси - Кристъл Палас Манчестър Юнайтед - Арсенал в понеделник: Лийдс - Евертън