Хосеп Гуардиола: "Добро начало, но нищо повече от миналия сезон"

Манчестър Сити започна положително новия сезон в английското първенство по футбол, но мениджърът Хосеп Гуардиола предупреди, че десеткратните шампиони стартираха и миналата година с категоричен успех срещу Челси. Този път Сити надигра Уулвърхемптън с 4:0 и ще опита да си върне титлата, която загуби през пролетта за сметка на Ливърпул.

"Постигнахме добър резултат на старта, но нищо повече от миналия сезон. Тогава започнахме с 2:0 срещу Челси и видяхте какво стана след това. И тогава стартирахме с много енергия. Имаме да извървим дълъг път", каза той за Sky Sports.

Сити започна първия си сезон за последното десетилетие без плеймейкъра Кевин Де Бройне, а Родри все още лекува контузия. Джак Грийлиш пък допълнително дестабилизира халфовата линия на отбора с преминаването си в Евертън през седмицата, докато вратарят Едерсон пропусна срещата заради заболяване. Той е пред трансфер в Турция. За Сити обаче изпъкнаха новите попълнения Тиджани Райндерс и Раян Шерки, които вкараха дебютни голове.

"Тиджани е изключителен футболист, един от най-добрите в италианското първенство през миналата година. Той задава отличен ритъм на игра. С новите разширихме групата, но това ни е нужно, защото е трудно да запазиш всички здрави", каза още Гуардиола.

"Днес (в събота - б.пр.) отсъстваха доста хора, не само Едерсон. Няма го Родри, няма ги Фил Фоудън, Матео Ковачич, Савиньо и Йошко Гвардиол. На пейката бяха Нейтън Аке и Илкай Гюндоган. Важно е да имаме солиден брой играчи, защото иначе трудно ще поддържаме ритъм", продължи той.

"В същото време обаче не искам да имаме твърде много хора, защото не е никак приятно да кажеш на някого, че няма да пътува за мача. През следващите две седмици ще имаме срещи с футболисти и агенти, за да намерим правилното решение. Може би ще редуцираме състава, за да постигнем правилния баланс", завърши Гуардиола.