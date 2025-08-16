Подробно търсене

Гледаме напред с наличните ни футболисти, категоричен е наставникът на Берое Виктор Басадре

Асен Даскалов
снимка: Милена Стойкова/БТА (ПГ)
Стара Загора,  
16.08.2025 23:44
 (БТА)

Изказвания след мача от петия кръг в Първа лига между Берое и Ботев Пловдив - 1:2:

Виктор Басадре (треньор на Берое):
"Във футбола печели този, който вкарва повече голове. Когато има ъглов удар, винаги съществува риск. Това са ситуации, които са различни от тези, когато топката е в игра. Ние трябваше да предотвратим ситуцаиите, при които се стигна до корнерите. Играхме и с човек повече на терена. 

Направихме добър мач. Двубоите обаче са по 90 минути. Не във всеки мач резултатът е логичен.

Разполагаме с Нене и още футболисти, които могат да вкарват голове. Вижда се в последните ни срещи. Вече сме един отбор. Леандро Годой направи много за нас. Гледаме напред с наличните ни играчи."

