Гледаме напред с наличните ни футболисти, категоричен е наставникът на Берое Виктор Басадре

Изказвания след мача от петия кръг в Първа лига между Берое и Ботев Пловдив - 1:2:

Виктор Басадре (треньор на Берое):

"Във футбола печели този, който вкарва повече голове. Когато има ъглов удар, винаги съществува риск. Това са ситуации, които са различни от тези, когато топката е в игра. Ние трябваше да предотвратим ситуцаиите, при които се стигна до корнерите. Играхме и с човек повече на терена.

Направихме добър мач. Двубоите обаче са по 90 минути. Не във всеки мач резултатът е логичен.

Разполагаме с Нене и още футболисти, които могат да вкарват голове. Вижда се в последните ни срещи. Вече сме един отбор. Леандро Годой направи много за нас. Гледаме напред с наличните ни играчи."