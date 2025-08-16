Красимир Инински с работна среща с легендата Генадий Головкин

Президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински проведе работна среща днес с легендата Генадий Головкин. Двамата разговаряха по време на честванията по повод 100 години бокс в Унгария. Те обсъдиха на най-високо ниво сътрудничеството между България и Казахстан, предвиждайки съвместни проекти.

Головкин е олимпийски вицешампион, носител на златен медал от Световното първенство в Банкок 2003. Той е легенда от професионалния ринг, където има 42 победи в 45 мача. Бивш световен шампион в средна категория. В настоящия момент Головкин е председател на Олимпийския комитет на Казахстан и шеф на олимпийската комисия към World boxing.