Петрова нива пази живо огнището на родолюбието, каза президентът Радев

Отново ни посреща легендарната Петрова нива със спомена за съдбовното лято на 1903 г., когато българите от Тракия и Македония възвестиха пред света, че единственият път към свободата е въоръжената борба и саможертва. Това каза тази вечер в местността Петрова нива президентът Румен Радев. В словото си по повод 122 години от Илинденско-Преображенското въстание държавният глава подчерта, че това историческо събитие поставя началото на "една величава епопея", а размахът и организационната зрялост на въстанието го издигат до "исторически връх в борбите за национално освобождение на нашия народ".

"С признателност поколения българи почитат паметта на въстаниците, на техните водачи и на хилядите четници, които превърнаха волята си за свобода в непреходен пример за безстрашие и родолюбие", посочи президентът.

Радев благодари на Съюза на тракийските дружества, на Община Малко Търново, на патриотичните организации и на хилядите българи и тракийци, които всяка година се събират на Петрова нива, за да отдадат почит на героите. "Дълбока признателност към всички вас, наследници на тракийци, които стоите като щит срещу всеки опит за пренаписване на страниците на освободителните борби и грижовно пазите паметта и заветите, за да ги предавате на следващите поколения", каза той. Защото само народ, който пази своето минало, има и бъдеще, допълни държавният глава. Поклон пред героите и мъчениците на Илинденско-Преображенското въстание, каза още Радев.

Съборът на Петрова нива се състоя под патронажа на държавния глава. На събитието бяха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, вицепремиерът Атанас Зафиров, сливенският митрополит Арсений, председателят на Тракийските дружества в България Красимир Премянов, представители на Генералното консулство на Република България в Истанбул, депутати, кметове, общественици. В ритуалите и в тържествената проверка участваха военнослужещи от Военноморските сили и от Националната гвардейска част.