Ердоган: Посрещаме с удовлетворение срещата в Аляска
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган наруши мълчанието, което запази след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин в Аляска и излезе с коментар за резултата от нея, който публикува в профила си във Фейсбук.
"Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин дава нов тласък за прекратяването на войната между Русия и Украйна. Посрещаме с удовлетворение срещата на върха в Аляска и пожелаваме с присъединяването и на украинския президент Володимир Зеленски в този нов етап да бъдат поставени основите на трайния мир", заяви Ердоган.
В позицията си той подчерта, че Турция е готова на всякаква подкрепа за установяването на мир.
