Ердоган: Посрещаме с удовлетворение срещата в Аляска

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Снимка: AP/Markus Schreiber
Анкара ,  
16.08.2025 18:46
 (БТА)
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган наруши мълчанието, което запази след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин в Аляска и излезе с коментар за резултата от нея, който публикува в профила си във Фейсбук. 

"Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин дава нов тласък за прекратяването на войната между Русия и Украйна. Посрещаме с удовлетворение срещата на върха в Аляска и пожелаваме с присъединяването и на украинския президент Володимир Зеленски в този нов етап да бъдат поставени основите на трайния мир", заяви Ердоган.

В позицията си той подчерта, че Турция е готова на всякаква подкрепа за установяването на мир.

Към 19:15 на 16.08.2025 Новините от днес

