Подробно търсене

Черно море се наложи над съгражданите си от Спартак (Варна) в 5-ия кръг на Първа лига

Атанас Василев
Черно море се наложи над съгражданите си от Спартак (Варна) в 5-ия кръг на Първа лига
Черно море се наложи над съгражданите си от Спартак (Варна) в 5-ия кръг на Първа лига
Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ВЯ)
София,  
16.08.2025 20:53
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от петия кръг в Първа лига:
Спартак Варна - Черно море      - 1:3 (1:2)
Голмайстори: 0:1 Георги Лазаров 2, 1:1 Алешандре да Силва-Шанде 12, 
1:3 Николай Златев 39, 1:3 Фелипе Кардозо 90

по-късно днес:
Берое - Ботев Пловдив

неделя:
Лудогорец - Локомотив София
Ботев Враца - Левски 

понеделник:
Септември - Добруджа 
Арда Кърджали - ЦСКА - отложен

от петък:
ЦСКА 1948 - Монтана         - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Русев 30, 2:0 Мамаду Диало 55, 
2:1 Борис Димитров 73

Локомотив Пловдив - Славия - 2:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Франсиско Политино 57, 1:1 Тони Тасев 84-дузпа, 
2:1 Петър Андреев 90 

    временно класиране:
 1. Лудогорец           4   4  0  0  11:1  12 точки
 2. Левски              4   4  0  0  11:2  12
 3. Черно море          5   3  2  0  10:3  11
 4. Локомотив Пловдив   5   3  2  0   5:2  11
 5. ЦСКА 1948           5   3  1  1   7:5  10
 6. Локомотив София     4   2  2  0   6:2   8 
 7. Добруджа            4   2  0  2   5:5   6 
 8. Арда Кърджали       4   1  2  1   6:2   5
 9. Берое               4   1  2  1   4:7   5
10. Спартак Варна       5   0  3  2   4:7   3
11. Ботев Враца         4   0  3  1   3:4   3
12. ЦСКА                4   0  3  1   2:3   3
13. Монтана             5   0  2  3   2:11  2
14. Славия              5   0  1  4   4:11  1
15. Ботев Пловдив       4   0  1  3   2:9   1
16. Септември София     4   0  0  4   4:12  0

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:20 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация