Пожар край Българово изпепели постройки и наложи спешна евакуация; продължава гасенето над село Илинденци

Пожар в района на град Българово изпепели постройки и наложи спешна евакуация на хора, съобщиха от Община Бургас. Военнослужещи и техника от Българската армия се включиха в гасенето на пожара в района на Българово, както и на горския пожар над село Илинденци в Пирин, съобщиха от Министерството на отбраната.

Пожар възникна във вилната зона на град Българово, съобщиха от Община Бургас. Активирана беше системата за спешни съобщения BG-ALERT, с призив за незабавна евакуация на хората от засегнатия район.

Хеликоптер от база Крумово и военнослужещи се включиха в гасенето на пожара, обхванал местността Лозницата край Българово. Кметът на Бургас Димитър Николов издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение.

Кметът на Бургас Димитър Николов съобщи за БТА, че има обгазени и евакуирани хора в град Българово. Той добави, че силният вятър затруднява противопожарните екипи.

Пожарът обхвана и борова гора, която е в непосредствена близост до град Българово, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Огънят е възникнал от две обитаеми вили в местността Лозницата, където е пален огън в дворовете. Заради силния вятър пламъците са се разпространили за изключително кратко време в посока град Българово.

Пожарът край Българово вече е погасен, съобщи привечер комисар Николай Николаев, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) – Бургас. По думите му на терен са работили общо 14 противопожарни екипа от Бургас, Несебър, Поморие, Созопол и Царево.

„Пожарът беше локализиран преди пристигането на хеликоптера. А към момента е и погасен. Предстои да се погасят и отделни малки огнища. Няма опасност за град Българово“, каза комисар Николаев. На място през цялата нощ ще останат поне три дежурни екипа, каза още той за БТА. Според него първоначалният оглед сочи, че пожарът е обхванал около 4000 декара.

На този етап можем да кажем, че изгорелите постройки в местността Лозницата са около 15. Те са напълно унищожени, съобщи кметът на община Бургас Димитър Николов.

През деня заради барбекю възникна пожар в местността Сотира край Варна, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в крайморския град. Има засегнати необитаеми постройки. Огънят е навлязъл и в близката гора.

По-рано днес екипите са се борили и с пожар край Аксаково. Сигналът е бил подаден около 12:30 часа. Запалили са се сухи треви в близост до автомагистрала „Хемус“. На място са били изпратени седем специализирани автомобила. Пожарът вече е овладян.

И двата пожара край Варна са загасени, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в крайморския град. В местността Сотира е оказана медицинска помощ на мъж, който е получил изгаряния, докато се опитва да потушава огъня в близост до стопанска постройка. Няма опасност за живота му.

Продължават усилията за потушаване на пожара над село Илинденци в Пирин.

Общо 20 военнослужещи и четири специализирани машини помагат за гасенето на пожара над село Илинденци в Пирин. Те участват в разширяването на просеките, за да се ограничи разпространението на огъня, заедно с пожарникари, горски служители и доброволци.

Има нужда от доброволци за пожара в Пирин, съобщиха от Национална асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) на своята фейсбук страница. Всички желаещи трябва да се явят на сборния пункт между 5:00 и 10:00 часа.

Пожар горя между селата Стройно, Борисово и Бояново в Елховско. Огънят вече е овладян, каза за БТА кметът на Елхово Петър Гендов. Огънят пламна в сухи треви и стърнища около обедните часове днес, в района на пътя между селата Стройно и Борисово. Заради силния вятър пламъците се разраснаха в посока село Бояново.