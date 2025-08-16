Подробно търсене

Заради барбекю пожар избухна в местност край Варна

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Заради барбекю пожар избухна в местност край Варна
Заради барбекю пожар избухна в местност край Варна
Снимка: Христо Стефанов/БТА (Архив)
Варна,  
16.08.2025 17:08
 (БТА)

Барбекю е предизвикало пожар в местността Сотира край Варна, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в крайморския град. Има засегнати необитаеми постройки. Огънят е навлязъл и в близката гора. 

По-рано днес екипите са се борили и с пожар край Аксаково. Сигналът е бил подаден около 12:30 часа. Запалили са се сухи треви в близост до автомагистрала „Хемус“. На място са били изпратени седем специализирани автомобила. Пожарът вече е овладян.

Както БТА информира, през юли миналата година в района на Аксаково и село Слънчево избухна голям пожар, чието потушаване продължи няколко дни. Заради задимяването магистралата няколко пъти бе затваряна. 

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:43 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация