Има нужда от доброволци за пожара в Пирин, съобщиха от Националната асоциация на доброволците в България

Има нужда от доброволци за пожара в Пирин, съобщиха от Национална асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) на своята фейсбук страница.

Всички желаещи трябва да се явят на сборния пункт между 5:00 и 10:00 часа. В този интервал ще бъде създадена организация за транспортиране на доброволците, като трябва да се има предвид, че в тази ситуация може да се наложи и да се изчаква известно време.

Ще бъдат допускани и спонтанни доброволци, но при спазване на всички мерки за сигурност. Всички доброволци задължително трябва да търсят ръководител на място, за да получат инструкции и конкретни задачи.

Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по възможност с огнеупорно защитно облекло, каска, защитни очила, респиратор или маска, ръкавици - устойчиви на топлина, за защита на ръцете, здрави обувки или ботуши - за стабилност и защита на краката, за предпочитане с метални бомбета.

От асоциацията допълниха, че в случай, че желаещият няма огнеупорно облекло, трябва да бъде подготвен с дълги дрехи от несинтетични материи, светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски, като задължително да се носи храна и вода за собствени нужди. Всеки, който има възможност, може да вземе тупалки, лопати, мотики и пръскачки.

Общо 20 военнослужещи и четири специализирани машини помагат за гасенето на пожара над село Илинденци в Пирин. Те участват в разширяването на просеките, за да се ограничи разпространението на огъня, заедно с пожарникари, горски служители и доброволци.

Вчера малко бяха доброволците, които се отзоваха на призива на Националната асоциация на доброволците за съдействие при овладяването на пожара край Плоски, каза за БТА Явор Хаджиев, областен координатор на Националната асоциация на доброволците. До определения краен час за събиране - 10:00, на разклона за село Плоски са дошли само трима души.