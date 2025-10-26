ФИФА дава началото на нов формат на турнира за Купата на АСЕАН, договорът с регионалната организация е за пет години

Световната федерация по футбол ФИФА и организацията на страните от Югоизточна Азия АСЕАН подписаха обновен Меморандум за разбирателство на 47-ата среща на върха на АСЕАН, която се провежда в Куала Лумпур. Меморандумът е за срок от пет години и засяга провеждането на турнира за Купата на АСЕАН в нов формат, който е вдъхновен от турнира за Арабската купа, която също ФИФА подпомага, за да развива регионалния футбол.

Договорът между двете организации беше подписан от Джани Инфантино от страна на световния футбол и Као Ким Хурн – генерален секретар на АСЕАН.

Турнирът остава да се провежда на всеки две години. Тъй като страните в региона са 11, до момента първенството беше в две групи по 5 отбора и един предварителен кръг. От ФИФА предложиха турнирът да бъде с 12 отбора – всички 11 страни и един гостуващ състав.

"Новото споразумение между ФИФА и АСЕАН ще гарантира, че и двете организации могат да помогнат за промяната, като използват футбола като средство, което носи надежда и радост на милиони деца и млади хора в Югоизточна Азия“, каза президентът на ФИФА Джани Инфантино. “Това партньорство ще помогне за позитивно развитие на футбола, социален прогрес и насърчаване на здравословен начин на живот в целия регион“.

Новият петгодишен меморандум за разбирателство има за цел да задълбочи сътрудничеството чрез футбола като мощен инструмент за единство, здраве и изграждане на общност и ще се фокусира върху пет ключови области, а именно насърчаване на спортната почтеност, използване на спорта за социално и икономическо развитие, осигуряване на развитие на футбола на терена и извън него, насърчаване на приобщаването и подкрепа на устойчивостта към изменението на климата, подчертаха регионалните ръководители в съвместно изявление.

ФИФА ще ангажира всички заинтересовани страни във футбола, включително Азиатската футболна конфедерация, Футболната федерация на АСЕАН и асоциациите на държавите членки на ФИФА, като точният формат на турнира ще бъде финализиран своевременно.

Инфантино гарантира и намирането на спонсори от порт-фолиото на ФИФА, за да се превърне турнирът в регионален фокус върху футбола.