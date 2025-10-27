Палестинският президент определи наследника си

Подробно търсене

Асен Георгиев
Махмуд Абас в Рамала. Снимка: Ronaldo Schemidt/Pool via AP.
Рамала,  
27.10.2025 00:33
 (БТА)
Палестинският президент Махмуд Абас издаде указ, в който очертава план за наследяване "в случай, че има вакантно място", предаде ДПА, като цитира информация на палестинската агенция УАФА.

Мярката дава възможност на неговия заместник Хусеин аш Шейх да поеме временно властта, съобщи палестинската информационна агенция. Съгласно указа 64-годишният Аш Шейх ще ръководи Палестинската автономия за срок до 90 дни, ако Абас не е в състояние да изпълнява задълженията си. В рамките на този период ще се проведат президентски избори.

Същите правила ще се прилагат и в случай на оставка, въпреки че понастоящем не се очаква Абас да предприеме такава стъпка, отбелязва ДПА.

Аш Шейх е приближен на Абас. Той беше назначен за вицепрезидент по-рано тази година, след като постът беше създаден през април.

89-годишният Абас наследи основателя на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) Ясер Арафат като президент през 2005 г., след като спечели изборите през същата година – последните президентски избори, проведени в палестинските територии.  Той и неговото движение "Фатах" са по-умерени от ислямистката групировка "Хамас", която през 2007 г. превзе със сила контрола над ивицата Газа, изтласквайки "Фатах".

Палестинската автономия, ръководена от Абас, упражнява ограничено самоуправление в части от окупирания от Израел Западен бряг.

