Папата изрази солидарност с жертвите на наводненията и свлачищата в Мексико

Асен Георгиев
Папа Лъв Четиринадесети ръкополага архиепископ. Снимка: АП/Alessandra Tarantino.
Мексико,  
27.10.2025 00:08
 (БТА)

Папа Лъв Четиринадесет изрази солидарност с жертвите на наводненията и свлачищата в Мексико, които отнеха живота на 80 души и унищожиха и изолираха десетки населени места, предаде Франс прес.

Катастрофата, която започна преди две седмици след няколко дни с изключително силни дъждове, доведе и до изчезването на 18 души. Повече от 100 общини претърпяха сериозни материални щети, а 76 града в централната и източната част на страната бяха откъснати от света или понесоха разрушения, според официалните доклади. 

Щатът Веракрус, в източната част на страната и на брега на Мексиканския залив, е най-тежко засегнат от наводненията. През някои градове в него преминават реки, които могат да прелеят за няколко часа, ако дебитът на водата нарасне.

В щата Идалго, намиращ се в съседство със столицата Мексико, в централната част на страната, има най-голям брой изолирани общини, тъй като много от тях са разположени в планински райони, където пътищата са повредени от свлачища. 

Хиляди военни и морски пехотинци са разположени в засегнатите райони. Организирани са въздушни и морски мостове, за да доставят помощ на изолираното население. 

В Мексико, страна с 126 милиона жители, 78% от жителите се определят като католици, според данни на Националния институт по статистика от 2020 г.

/ГГ/

