Събитията днес - Свят

РИЯД - Започва тридневно посещение на президента Румен Радев в Саудитска Арабия (спец.пратеник на БТА).

ЛЮКСЕМБУРГ – Среща на министрите на земеделието и риболова на страните от Европейския съюз (до 28)

МИНСК – Започва двудневно посещение в Беларус на руския министър на външните работи Сергей Лавров.

ТОКИО – Започва тридневно посещение в Япония на президента на САЩ Доналд Тръмп.

КУАЛА ЛУМПУР – Министър-председателят на Индия Нарендра Моди ще се включи виртуално в 22-та среща на високо равнище между Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) и Индия.

АМСТЕРДАМ - Нидерландската столица отбелязва 750 години от основаването си.