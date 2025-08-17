Подробно търсене

Военнослужещи от Сухопътните войски продължават да помагат за потушаването на пожара над село Илинденци в Пирин

Теодора Цанева
Военнослужещи от Сухопътните войски продължават да помагат за потушаването на пожара над село Илинденци в Пирин
Военнослужещи от Сухопътните войски продължават да помагат за потушаването на пожара над село Илинденци в Пирин
Снимка: Деница Кючукова/БТА, архив
София,  
17.08.2025 11:44
 (БТА)

Действията за потушаване на пожара над село Илинденци в Пирин продължават и днес. Общо 20 военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград с четири специализирани машини от ранна утрин са на терен и заедно с пожарникари, горски служители и доброволци полагат усилия за гасенето на огнищата, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. 

Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-та авиобаза в Крумово са в готовност да участват в потушаването на пожара в Пирин след искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, пише в съобщението.

Единственият пожар, който все още е действащ, е този в Струмяни в Пирин, всички останали са под контрол, каза по-рано днес в предаването "Тази неделя" по бТВ главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Около 150 човека пожарникари и горски работници са на терен, както и повече от 20 пожарни автомобила.  

/РИ/

Свързани новини

15.08.2025 15:03

В гасенето на пожара край Пирин се включиха два хеликоптера "Кугър"

Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара край Пирин, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Хеликоптерите са излетели от 24-та авиационна база в 13:51 ч. и в 14:05 ч. за гасене от въздуха, по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Военнослужещи от Сухопътните войски и Военновъздушните сили
15.08.2025 12:25

Малко са отзовалите се на призива на Националната асоциация на доброволците за съдействие за пожара в Пирин

Малко доброволци се отзоваха на призива на Националната асоциация на доброволците за съдействие при овладяването на пожара край Плоски. Това каза за БТА Явор Хаджиев, областен координатор на Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ). До определения краен час за събиране - 10:00 часа, на разклона за село Плоски дойдоха трима души.
12.08.2025 12:50

Огънят над село Илинденци е навлязъл на територията на Национален парк "Пирин", засегнати са около 15 декара

Огънят над село Илинденци е навлязъл на територията на Национален парк "Пирин". Засегнати са около 15 декара. Това каза за БТА директорът на Националния парк Росен Баненски.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:06 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация