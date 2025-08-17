Военнослужещи от Сухопътните войски продължават да помагат за потушаването на пожара над село Илинденци в Пирин

Действията за потушаване на пожара над село Илинденци в Пирин продължават и днес. Общо 20 военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград с четири специализирани машини от ранна утрин са на терен и заедно с пожарникари, горски служители и доброволци полагат усилия за гасенето на огнищата, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-та авиобаза в Крумово са в готовност да участват в потушаването на пожара в Пирин след искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, пише в съобщението.

Единственият пожар, който все още е действащ, е този в Струмяни в Пирин, всички останали са под контрол, каза по-рано днес в предаването "Тази неделя" по бТВ главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Около 150 човека пожарникари и горски работници са на терен, както и повече от 20 пожарни автомобила.