Република Кипър приветства оставката на британския търговски пратеник в Турция Афзал Хан

Кипърското външно министерство приветства днес оставката на британския търговски пратеник в Турция и депутат Афзал Хан след неотдавнашното му посещение в непризнатия Северен Кипър, заявявайки, че това изпраща силно послание, че „няма място за толерантност“, съобщи "Сайпръс мейл".

По-рано днес Би Би Си съобщи, че Хан е подал оставката си пред британския премиер Киър Стармър, заявявайки, че смята за „най-добре да се оттегли в този момент, за да не разсейва правителството от упоритата му работа за осигуряване на най-добрите възможни търговски сделки за тази страна“.

„Последващата оставка на въпросния депутат (...) е значително развитие, което в този момент е още по-важно, тъй като изпраща категорично послание, че няма място за толерантност“, заяви кипърското външно министерство днес.

По време на посещението си в северната част на 8 август Хан се срещна с лидера на кипърските турци Ерсин Татар и се снима с подаръци, носещи знамето на севера, което предизвика широки критики в Република Кипър и Обединеното кралство.

Министерството подчерта, че срещата на Хан с Татар представлява „неприемливо и провокативно действие“, като подчерта, че посещението изисква координиран отговор и ясно осъждане не само от министерството, но и от политическите играчи в Кипър и Обединеното кралство.

„Ясно е (...), че трябва и може да има политически последици във връзка с подчинената формация (на севера), особено по отношение на тези, които я насърчават, подпомагат или толерират“, заяви министерството.

В интервю за Би Би Си Хан обясни, че сам е платил за пътуването, за да посети племенника си, както и за да получи почетна степен от академична институция.

Хан категорично заяви, че посещението му е било „в лично качество по време на парламентарната ваканция“ и „няма връзка“ с ролята му на търговски пратеник, твърдейки, че други 20 британски парламентаристи са посещавали севера в миналото, без да се сблъскат с подобни критики.

Татар бързо осъди оставката на Хан, заявявайки, че натискът върху британския депутат сигнализира за „ново отражение на тираничния гръцко-кипърски манталитет“ и е „предупредителен знак за всички, които вярват в демокрацията и равенството“.

Министърът на външните работи в сянка на Обединеното кралство Уенди Мортън приветства оставката, но добави, че Стармър е трябвало да уволни Хан по-рано.

Кипър е разделен от 1974 г. след инвазията на турската армия в отговор на преврат на гръцки националисти. През 1983 г. в северната част на острова е обявена т.нар. Севернокипърска турска република, която обаче остава призната само от Анкара. Островът представлява ключов източник на несъгласие между Гърция и Турция, които са съюзнички в НАТО.