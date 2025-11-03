АНА-МПА: Гърция, със самочувствие и план, поема инициативи и съвместно оформя енергийната стратегия на по-широкия регион, каза гръцкият енергиен министър

Изключителното значение за Гърция на предстоящата среща на министрите от Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TECC), която ще се проведе в четвъртък и петък, 6-7 ноември, в Атина, беше подчертано, наред с други, от министъра на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру днес в ефира на обществения радио- и телевизионен оператор ЕРТ. Това предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Папаставру отбеляза, че „Гърция, със самочувствие и план, поема инициативи и съвместно оформя енергийната стратегия на по-широкия регион. Нашата страна ще бъде в епицентъра на трансатлантическите енергийни развития. В сряда и четвъртък четирима министри от администрацията на Тръмп и 25 министри на енергетиката от ЕС ще бъдат тук, за да се обсъди необходимостта от постепенно премахване на зависимостта от руския природен газ и възможността Гърция да бъде енергиен център, така че американският природен газ да може да достигне до Европа.“

Папаставру подчерта, че освен официалните лица ще дойдат и 300 представители на големи компании от Европа, Америка и Австралия, „за да обсъдят инвестициите в региона, защото за да се постигне тази независимост от руския природен газ, е необходимо да се укрепи и увеличи инфраструктурата. Необходими са тръбопроводи, необходими са нови плаващи терминали, които не само геостратегически, но и икономически, с тези инвестиции, са от полза за нашата страна. Може да видим споразумения, които ще ни изненадат приятно“.

Относно причините, поради които Гърция беше избрана да играе тази роля, Папаставру обясни: „Нашата страна има привилегировано географско положение между три континента, Азия – Европа – Африка, разполага с необходимата инфраструктура, за която гръцките данъкоплатци са платили в Ревитуса и Александруполис, като същевременно има политическа и икономическа стабилност и правителство с приятелско отношение към инвестициите, с енергиен реализъм, който ни позволява да „говорим на един и същи език“ със САЩ.“

