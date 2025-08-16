Подробно търсене

Компанията на Уорън Бъфет "Бъркшър Хатауей" купи дял в "Юнайтед Хелт" и излезе от "Ти-Мобайл САЩ"

Бойчо Попов
Снимка: AP/Nati Harnik
Омаха,  
16.08.2025 18:45
 (БТА)

Инвестиционната компания на Уорън Бъфет "Бъркшър Хатауей" (Berkshire Hathaway) е придобила пет милиона акции на американската здравноосигурителна компания "Юнайтед Хелт" (United Health) през второто тримесечие, сочи задължителна борсова документация, цитирана от "Фракфуртер Алгемайне Цайтунг". Сделката повиши стойността на дела на "Бъркшър Хатауей" в дружеството до около 1,6 млрд. долара. Новината доведе до ръст от осем процента в цената на акциите на "Юнайтед Хелт" в следборсовата търговия в Ню Йорк.

Едновременно с това "Бъркшър Хатауей" се е разделила напълно с инвестицията си в "Ти-Мобайл САЩ" (T-Mobile US) на стойност около един милиард долара, с което напуска дъщерното дружество на "Дойче Телеком" (Deutsche Telekom).

Здравноосигурителната компания"Юнайтед Хелт" преживява труден период – през миналата година ръководителят на застрахователния бизнес на компанията Брайън Томпсън бе убит в Манхатън, а компанията отчита значително по-високи здравни разходи от очакваното. През април тя за пръв път от десетилетие публикува тримесечни резултати под прогнозите на анализаторите, което доведе до рязък спад в акциите ѝ. Впоследствие бе назначен нов главен изпълнителен директор, а финансовият директор предстои да бъде заменен.

В същото време Бъфет е намалил позицията си в "Епъл" (Apple) с още 20 млн. акции, след като вече я бе свил през предходната година. Въпреки това компанията остава най-голямата единична позиция в портфейла на "Бъркшър Хатауей" по пазарна стойност, макар през второто тримесечие тя да е намаляла с около 9,2 млрд. долара.

Продължава и редуцирането на дела в "Банк ъф Америка" (Bank of America) – "Бъркшър Хатауей" е продала 26 млн. акции, с което намалява участието си до около 8 процента.

Сред другите промени са запазването на инвестицията в "Крафт Хайнц" (Kraft Heinz), след като по-рано тази година беше отчетена обезценка от 3,8 млрд. долара, както и напасване на интереса в строителния сектор – увеличаване на дяловете в "Ленар" (Lennar) и продажба на акции от конкурента "Ди Ар Хортън" (D.R. Horton). Освен това "Бъркшър Хатауей" е придобила нови акции на американския производител на стомана "Нюкър" (Nucor).

/БП/

