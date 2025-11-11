Подробно търсене

Уорън Бъфет се оттегля като главен изпълнителен директор на „Бъркшър Хатауей", но ще запази акциите си, посочва милиардерът в писмо до акционерите

Марин Милков
Уорън Бъфет се оттегля като главен изпълнителен директор на „Бъркшър Хатауей“, но ще запази акциите си, посочва милиардерът в писмо до акционерите
Уорън Бъфет се оттегля като главен изпълнителен директор на „Бъркшър Хатауей“, но ще запази акциите си, посочва милиардерът в писмо до акционерите
Милиардерът Уорън Бъфет, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на холдинга "Бъркшър Хатауей", 5 май 2019 г. Снимка: AP/Nati Harnik
Ню Йорк,  
11.11.2025 14:55
 (БТА)

Уорън Бъфет ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор на холдинговата компания „Бъркшър Хатауей“ (Berkshire Hathaway) в края на декември, както бе обявено по-рано тази година, предаде Франс прес. Въпреки това той ще запази „значителна част“ от акциите си, което му позволява да запази контрол върху компанията, посочи той в писмо до акционерите. Към края на октомври Бъфет притежава около 38 на сто от акциите „клас A“, които дават 10 000 пъти повече право на глас от по-многобройните акции „клас Б". Това му осигурява контрол върху близо 30 на сто от гласовете на всички акционери, правейки го най-влиятелният акционер в „Бъркшър Хатауей“.

В писмото си до акционерите Бъфет посочва, че ще задържи акциите си, „докато акционерите на „Бъркшър Хатауей“ не се почувстват уверени в (способностите на)“ Грег Ейбъл, който ще поеме поста главен изпълнителен директор от 1 януари 2026 г., прогнозирайки, че това не би трябвало да отнеме много време.

Някои акционери изразяват притеснение от оттеглянето на Бъфет, тъй като той е считан за основен двигател на впечатляващия растеж на компанията през последните десетилетия благодарение на неговия изключителен бизнес нюх. Бъфет уверява, че той и неговият дългогодишен партньор Чарли Мънгър, починал през 2023 г., отдавна имат доверие в способностите на Ейбъл да ръководи холдинга. „Децата ми вече подкрепят Ейбъл на 100 на сто, както и директорите на „Бъркшър Хатауей“, добавя той. Две от трите му деца са членове на борда, а всички притежават акции чрез собствените си фондации.

Грег Ейбъл, квалифициран счетоводител, се присъединява към групата през 1999 г., когато „Бъркшър Хатауей“ придобива „МидАмерикан Енерджи“ (MidAmerican Energy), където е работил. Бъфет обявява Ейбъл за свой наследник още през май 2021 г., без да посочва конкретна дата за предаването на ръководството.

В писмото си Бъфет посочва, че вече няма да участва в традиционното годишно общо събрание на акционерите, на което хиляди хора се събират в щата Небраска. Все пак той ще продължи да публикува годишното си писмо до акционерите около Деня на благодарността (празнува се всяка година в четвъртия четвъртък на ноември).

По този начин Уорън Бъфет се оттегля от активното ръководство на компанията, но запазва влияние чрез акциите си и гарантира плавен преход към новото ръководство под ръководството на Грег Ейбъл.

