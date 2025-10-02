"Оксидентал петролиъм" продава подразделението си "ОксиКем" на "Бъркшър Хатауей" за 9,7 милиарда долара

Американската енергийна корпорация "Оксидентал петролиъм" (Occidental Petroleum) обяви днес, че продава своето нефтохимическо подразделение "ОксиКем" (OxyChem) за 9,7 милиарда долара на инвестиционната компания на Уорън Бъфет "Бъркшър Хатауей" (Berkshire Hathaway). Действията на петролната компания са продиктувани от желанието ѝ да намали дълга си, съобщава Ройтерс.

Продажбата на "ОксиКем", която произвежда химикали за третиране на басейни и винилови продукти, използвани за водоснабдителни тръби и медицински консумативи, е част от поредица продажби на активи, планирани от "Оксидентал петролиъм" през последните години за набиране на средства.

Ако сделката бъде осъществена, тя ще бъде най-голямата за "Бъркшър Хатауей" - най-големият акционер на "Оксидентал петролиъм" след като през 2022 г. придоби за 11,6 млрд. долара застрахователната компания "Алегани Корпорейшън" (Alleghany Corporation).

Базираната в Хюстън корпорация "Оксидентал петролиъм", един от водещите производители на основни химикали и поливинилхлорид (PVC) в САЩ, опитва да намали огромен дълг, наследен от придобиването на "Анадарко Петролиъм Корпорейшън" (Anadarko Petroleum Corporation) за 55 млрд. долара през 2019 г., когато даде по-висока оферта от своя конкурент "Шеврон" (Chevron), за да си осигури добив от едни от най-богатите на петрол находища в Тексас.

Компанията задълбочи дълга си, след като миналата година придоби конкурентната "Краунрок" (CrownRock) за 12 млрд. долара, което засили позициите ѝ в Пермския басейн - най-голямото петролно поле в САЩ. Към края на юни дългът на "Оксидентал петролиъм" възлизаше на 23,34 млрд. долара.

Сделката с инвестиционната компания на Уорън Бъфет, която се очаква да приключи през четвъртото тримесечие на годината, показва, че "Оксидентал петролиъм" се фокусира отново върху бизнеса с петрол и газ, който формира 75 на сто от общите ѝ приходи през миналата година.

През първите две тримесечия на тази година подразделението "ОксиКем" е генерирало общ приход в размер на 2,42 милиарда долара.

"Бъркшър Хатауей", която притежава около 27 на сто от акциите на "Оксидентал петролиъм", започна да придобива дял в компанията през февруари 2022 г., приблизително по времето, когато Русия предприе пълномащабното си военно нахлуване в Украйна.