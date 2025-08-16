Играхме по-силно след допуснатия гол и червения картон, заяви треньорът на Ботев Пловдив Николай Киров

Изказвания след мача от петия кръг в Първа лига между Берое и Ботев Пловдив - 1:2:

Николай Киров (треньор на Ботев):

"Заиграхме по-добре след допуснатия гол. Там се видя промяната и живец в целия състав. Не трябва да се стига до такива ситуации. Не всеки път може да се направи обрат. Отново гол и червен картон в ситуации, които не предполагаха това.

Трябва да имаме по-голямо спокойствие и да вършим работата с повече настроение. Разбирам ги състезателите. Дано победата да вдигне настроението. Изоставаме в тренировките, нормално е да има напрежение.

Имахме още преди изравняването два хубави удара. Мобилизирахме се след червения картон. Вложихме характер и повече усилия. Футболистите много искаха тази победа.

Вижда се, че отборът има нужда от това да тренира заедно. Като индивидуалните качествата ги притежаваме. Има такива, които дълго време не са играли. Важно е да свършим много работа, във физическо и тактическо естество. Денонощно се занимаваме със селекция. Дано привлечем нови футболисти."