Новият старши треньор на Глазгоу Рейнджърс Дани Рьол: "Важното е да печелим мачове, виждам голям потенциал"

Дани Рьол не се притеснява, че не е бил първи избор на Глазгоу Рейнджърс за старши треньор, настоявайки, че фокусът му е единствено върху спечелването на мачове и обединяването на клуба от шотландската Висша лига.

36-годишният германец е работил за РБ Лайпциг, Байерн Мюнхен, Саутхямптън и за германския национален отбор, преди да стане мениджър на английския клуб от Чемпиъншип Шефилд Уензди през 2023 година.

"Можеш да бъдеш първият, вторият или третият избор. Важното е да печелим мачове. Не мога да ви кажа кой избор съм бил. Сега съм тук", каза той.

Рьол беше окуражен от видяното на първата си тренировка с футболистите.

"Виждам голям потенциал. Нуждаем се от няколко победи. Ако успеем да сплотим отбора със стила си на футбол . . . тогава ще се насочим във фантастична посока", добави той, цитиран от Ройтерс.

"Трябва да подобрим играта си. Не можем просто да си мислим, че можем да печелим футболни мачове с хубав футбол. Все още сме в четири турнира. Това не е просто желание. Трябва да работим много усилено", заяви германецът.

На Рейнджърс им отне повече от две седмици, за да заменят Ръсел Мартин, който беше уволнен след разочароващ старт на сезона, който ги остави на осмо място в класирането.

Бившият английски национал Стивън Джерард е бил сред фаворитите за поста, преди да се откаже, а изпълнителният директор на Рейнджърс Патрик Стюарт призна, че процесът е разочаровал феновете.

"Доказателство за процеса е резултатът. Разговаряхме с различни хора. Някои имена се появиха в медиите, други не. Мога да разбера, че отстрани изглежда, че процесът се е объркал. Напълно разбирам болката, която изпитват феновете. Резултатите този сезон не са достатъчно добри", каза Стюарт.

Рейнджърс са печелили титлата в шотландската лига рекордните 55 пъти, като последната им е от 2021 година. В момента отборът е шести в класирането след осем мача, на 13 точки зад лидера Хартс.