Изкуството е част от един много сложен организъм, който боледува, каза проф. д-р Венелин Шурелов

Изкуството е част от един много сложен организъм и този организъм боледува. Понякога се радва, понякога е в еуфория, понякога е в обсесия и страхове. Това каза организаторът и куратор на Международния фестивал за дигитални изкуства – Da Fest, проф. д-р Венелин Шурелов, по повод днешното откриване на форума в столичната галерия „Академия".

„Da Fest е наистина много специален като събитие, организация, съдържание и философия", каза още проф. Шурелов.

Той обясни, че основното значение на тазгодишната тема на десетото издание на фестивала „Тревожност: Сигнали от един несигурен свят" е, че „ние не се изключваме от социалните проблеми и от градския поток."

Съорганизаторът и куратор на фестивала Галина Димитрова-Димова представи програмата на форума и отбеляза, че тя включва 14 изложби, пет пърформанса, пет прожекционни програми, както и лекции, дискусии и уъркшопи, които ще се проведат в 15 различни пространства в столицата. Сред участниците са Карстен Николай (Alva Noto) и Пипилоти Рист, а първата изложба вече е открита в Института "Лист" в София.

„Шестнадесет години по-късно Da Fest е по-мащабен от всякога", каза Галина Димитрова-Димова.

„Фестивалът е важен и специален за нас, защото той стартира през далечната 2009 г. като продължение на процесите, които започнаха година по-рано в магистърската програма „Дигитални изкуства" в Националната художествена академия (НХА). Фестивалът бе изключително дързък, смел и важен ход, който мислим, че синхронизира част от процесите в НХА с глобалната сцена и с развитието на изкуството, което се вълнува от начина, по който технологиите и науката влияят на обществото. През всички тези години ние успяхме да изградим една общност", каза в обобщение проф. Шурелов.