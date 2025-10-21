„Тревожност“ е темата на десетото издание на фестивала Da Fest

Десетото юбилейно издание на Международния фестивал за дигитални изкуства – Da Fest, ще се проведе от днес, 21 октомври, до 25 октомври в София. Темата тази година е æŋˈzaɪəti | „Тревожност: Сигнали от един несигурен свят“. Откриването ще се състои тази вечер в галерия „Академия“, съобщават от Националната художествена академия (НХА).

Организиран от „Да Лаб“ и НХА, фестивалът тази година се фокусира върху напрежението между технологията и човешкото усещане, между алгоритмите и емоциите в съвременната култура, отбелязват от екипа.

Програмата включва 14 изложби, 5 пърформанса, 5 прожекционни програми, както и лекции, дискусии и уъркшопи, които ще се проведат в 15 различни пространства в столицата. Сред участниците са Карстен Николай (Alva Noto) и Пипилоти Рист, а първата изложба вече е открита в Института "Лист" в София.

/ВСР