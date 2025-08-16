В Байракли джамия в Самоков бе открита изложба на шестима съвременни български художници

В Байракли джамия в Самоков бе открита изложба, наречена „Нишки на времето“, на шестима съвременни български художници - Божидар Гончев, Георги Георгиев, Мими Добрева, Гълъб Гълъбов, Румен Атанасов и Иван Милушев. В рамките на няколко дни творците бяха в планинския град, откъдето черпиха вдъхновение и пренесоха красотата на Самоков на своите платна. В картините художниците показват и други неща, които ги вдъхновяват.

Изложбата бе открита от изкуствоведа доц. д-р Борис Данаилов от Национален дарителски фонд (НДФ) „13 Века България“. Той представи художниците и каза, че всеки от тях е много талантлив. Данаилов посочи, че пленерът се състои за втора поредна година и изрази надежда да стане традиционен. „Струва ми се, че тук в настоящия момент са се събрали майстори, които работят разнопосочно, сърцато и предлагат едни художествени заключения, които държат изложбата на едно много високо равнище“, каза още той.

За БТА художникът Румен Атанасов каза, че има много неща, които го вдъхновяват, но времето, което са прекарали в Самоков е било малко, за да може да нарисува всичко, което му харесва. Той добави, че е направил разходка в региона и е видял много живописни села. Градът има няколко позиции, от които изглежда страхотно спрямо котловината, в която се намира. В една от картините е отразил разкъсана облачност над града. Атанасов изрази желание да има още такива пленери за вбъдеще, в които да вземе участие.

Пленерът се състои за втора поредна година в Самоков благодарение на Национален дарителски фонд (НДФ) „13 века България“, Община Самоков и „Ретро арт галерия“. Изложбата е част от честванията за празника на Самоков, които започнаха вчера на 15 август.

