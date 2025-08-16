Подробно търсене

"Като цяло добър мач и на терена, и на трибуните", каза треньорът на Черно море Илиан Илиев

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
"Като цяло добър мач и на терена, и на трибуните", каза треньорът на Черно море Илиан Илиев
"Като цяло добър мач и на терена, и на трибуните", каза треньорът на Черно море Илиан Илиев
БТА, Варна (16 август 2025) на снимката треньорът на Черно море Илиан Илиев, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков/БТА
Варна,  
16.08.2025 22:14
 (БТА)

Изказване на треньора на Черно море Илиан Илиев след срещата от 5-ия кръг на Първа лига между Спартак 1918 Варна и „моряците“, завършила 3:1 за гостите.

Илиан Илиев (треньор на Черно море) – „Да, стана дерби. Благодарение на усилията не само на футболистите, но и на публиката. Ние вкарахме рано гол, но след това преди изравнителния гол дадохме инициативата на Спартак и ние вкарахме втория гол срещу развитието на мача. Спартак имаха инициативата, стояхме далеч от хората, лесно им давахме притежанието на топката.

Вкарахме гола и на полувремето трябваше да си кажем някои неща, по-директно, защото ако бяхме продължили по същия начин – да не държим топката, да я даваме много бързо на противника, щяхме да си създадем проблеми. Второто полувреме коренно различно лице – и като притежание, и като скъсена дистанция до хората с топка.

Като цяло мога да кажа поздравления за Спартак, че въпреки всички проблеми, които има Спартак, Гьоко Хаджиевски е успял да създаде лице на отбора, което е приятно. Успяхме да ги неутрализираме, прекъсвахме им рано атаките, успяхме да ги накараме да играят с дълги топки и си търсихме нашия гол.

Можеше по-рано да решим мача, но като цяло добър мач и на терена, и на трибуните. Не сме дошли да коментираме съдиите. Стана добър мач на терена. Успяхме да създадем ситуации и по двата фланга през второто полувреме. Такива победи със сигурност ще помогнат за интегрирането по-бързо, особено на чужденците.

Не е лесно да влязат пет-шест човека чужденци, които идват повече от друг континент, бързо да се впишат. Ние имаме още резерви не само в атака, но и в дефанзивен план. Стоим на моменти и днес, и срещу Берое далеч от хората с топка и това в някои ситуации може да ни създаде проблеми. Имаме резерви в отборната игра в дефанзивен план.“

/БД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:48 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация